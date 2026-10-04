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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Астрологи назвали найголовніший колір в одязі для кожного знаку зодіаку: перевірте за списком свій

Астрологічні рекомендації щодо кольорів — це радше спосіб цікаво урізноманітнити гардероб і звернути увагу на відтінки, які можуть вам сподобатися. Найкращий колір для одягу той, у якому ви почуваєтеся впевнено та комфортно.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Який колір підходтть для кожного знаку зодіаку

Який колір підходтть для кожного знаку зодіаку / © Mixnews

Колір одягу може впливати не лише на те, який вигляд має ваш образ, а й на настрій та внутрішні відчуття. Астрологи вважають, що кожен знак зодіаку має свій відтінок, який найкраще підкреслює його характер, темперамент і природну енергію. Який колір підходить кожному знаку зодіаку — перевірте свій у списку та дізнайтеся, який відтінок варто частіше додавати до свого аутфіту.

Раніше ми писали про знаки зодіаку, які ніколи не забудуть, що ви їм винні гроші.

Овен — червоний

Для енергійного Овна головним кольором вважається червоний. Він підкреслює рішучість, активність і впевненість представників цього знаку. Червона сукня, светр, пальто або навіть невеликий аксесуар допоможуть зробити образ виразнішим.

Телець — зелений

Тельцям астрологи радять звернути увагу на зелений. Цей природний колір асоціюється зі стабільністю, спокоєм і любов’ю до комфорту. Особливо гармонійний вигляд в гардеробі Тельця матимуть оливковий, шавлієвий і глибокий смарагдовий відтінки.

Близнята — жовтий

Життєрадісним Близнятам пасує жовтий. Він перегукується з їхньою допитливістю, легкістю у спілкуванні та любов’ю до нових вражень. Необов’язково одягатися в нього з голови до ніг, достатньо сумки, шарфа або светра.

Рак — білий

Для Рака головним кольором в одязі вважається білий. Він підкреслює м’якість, чутливість і прагнення до душевного комфорту. Молочний, перлинний та кремовий також добре відповідають енергетиці цього знаку.

Лев — золотий

Леву складно залишатися непомітним, тому його колір — золотий. Він асоціюється з розкішшю, впевненістю та бажанням бути в центрі уваги. Золотаві деталі особливо вдало доповнюють святкові й вечірні образи.

Діва — бежевий

Дівам астрологи рекомендують природний бежевий. Стриманий і благородний відтінок відповідає їхній любові до порядку, практичності та продуманих деталей. Бежевий легко комбінується з білим, коричневим, чорним і сірим.

Терези — рожевий

Для Терезів головним кольором називають рожевий. Він підкреслює їхню дипломатичність, романтичність і прагнення до гармонії. Водночас замість яскравого рожевого можна вибрати пудровий або припилений відтінок.

Скорпіон — бордовий

Скорпіонам пасують насичені темні кольори, а головним серед них астрологи називають бордовий. Він підкреслює загадковість, силу характеру та внутрішню впевненість представників знаку. Бордовий особливо ефектний у верхньому одязі та вечірніх образах.

Стрілець — фіолетовий

Стрільцю варто звернути увагу на фіолетовий. Цей відтінок символізує свободу, творчість і прагнення до нового. Для повсякденного гардеробу підійдуть також лавандовий, сливовий і бузковий.

Козоріг — чорний

Козорогам найбільше відповідає класичний чорний. Він підкреслює серйозність, дисциплінованість і цілеспрямованість цього знаку. Чорний костюм, пальто чи сукня легко вписуються в базовий гардероб і завжди виглядають доречно.

Водолій — блакитний

Для нестандартного Водолія астрологи вибирають блакитний. Він символізує свободу, незалежність і відкритість до нового. Особливо цікавий вигляд матимуть холодні відтінки блакитного у поєднанні з білим або сірим.

Риби — бірюзовий

Рибам рекомендують бірюзовий — колір, який поєднує спокій блакитного та енергію зеленого. Він добре відповідає мрійливості, інтуїції та чутливості представників цього знаку. Бірюзовий можна використовувати як в основному одязі, так і в аксесуарах.

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