Переможниця "Холостяка" схудла на 27 кіло після пологів і змінилася до невпізнання: фото до й після

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Реклама

Переможниця «Холостяка-13», блогерка Інна Бєлєнь показала, як змінилася її фігура після народження доньки.

Так, менше, ніж за пів року після пологів блогерка позбулася 27 кілограмів, які набрала під час вагітності. Інна Бєлєнь стала мамою у квітні 2026 року. Нещодавно вона вирішила продемонструвати результат роботи над фігурою та опублікувала два фото у Threads, зроблені з різницею у п’ять місяців.

Реклама

На першому кадрі, датованому 27 квітня, вага Інни становила 87 кг. На другому, зробленому 29 вересня, вона вже побачила на вагах 60 кг. Таким чином, після пологів Бєлєнь схудла на 27 кілограмів і зізналася, що до бажаного результату їй залишилося позбутися ще трьох.

Реклама

«За вагітність набрала 30 кг (і ні, не жерла, як не в себе). 1 фото 27 квітня — 87 кг. 2 фото 29 вересня — 60 кг. Схудла на 27 кг, залишилося 3 кг», — написала блогерка.

Інна Бєлєнь — фігура до та після пологів

Інна Бєлєнь

Разом із власним перевтіленням Інна показала й доньку Кіру. Судячи з її допису, материнство не стало для неї перешкодою у поверненні до звичної форми. Ба більше, Бєлєнь із гумором натякнула, що в майбутньому знову готова пройти через вагітність і набір ваги заради ще однієї дитини.

Нагадаємо, донька стала першою дитиною Інни Бєлєнь та її чоловіка Івана Яловенка. Пара знала одне одного ще зі шкільних років, однак відновила спілкування вже у дорослому віці. Їхні стосунки почали розвиватися після того, як Інна завершила роман з Олександром «Тереном» Будьком після реаліті-шоу «Холостяк».

Бєлєнь стала обраницею головного героя 13-го сезону «Холостяка» у фіналі шоу. Втім, після завершення проєкту їхні стосунки тривали недовго. У лютому 2025 року Інна та Олександр повідомили про розрив.

Реклама

Згодом блогерка почала будувати стосунки з Іваном Яловенком. Наприкінці 2025 року пара оголосила про заручини, а вже у лютому 2026-го офіційно стала подружжям і батьками донечки Кіри.

Новини партнерів