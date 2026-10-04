Як приготувати смачний салат з буряка: рецепт / © Фото з відкритих джерел

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Якщо звичні салати з вареного буряка вже набридли, спробуйте просте поєднання, яке може приємно здивувати. Солодкуватий буряк, оселедець із характерним смаком і хрумка маринована цибуля створюють зовсім інший варіант закушування. Такий салат із буряка та оселедця готується буквально за кілька хвилин і не потребує складних інгредієнтів.

Що потрібно для салату

Для приготування знадобляться:

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2 середні варені буряки;

1 філе слабосоленого оселедця;

1 невелика цибулина;

1–2 столові ложки олії;

1 чайна ложка яблучного оцту;

дрібка цукру;

сіль за смаком;

свіжа зелень за бажанням.

Головна особливість рецепта — поєднання буряка, оселедця та цибулі. Додаткових інгредієнтів потрібно зовсім небагато, тому смак кожного продукту добре відчувається.

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Як приготувати салат із буряка

Варений буряк охолодіть, очистіть і натріть на великій тертці або наріжте невеликими кубиками. Оселедець наріжте шматочками приблизно такого самого розміру, щоб у добре відчувався його смак.

Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Змішайте яблучний оцет із цукром і двома ложками води, залийте цибулю та залиште на 10 хвилин. Така швидка маринована цибуля стане м’якшою і втратить зайву гіркоту.

Після цього з’єднайте буряк, оселедець і цибулю, додайте трохи олії й обережно перемішайте. За потреби посоліть. Перед подаванням салат можна посипати кропом або зеленою цибулею.

Чому варто спробувати цей рецепт

На відміну від традиційної шуби, тут не потрібно викладати продукти шарами, чекати, поки салат просочиться, або використовувати багато майонезу. Салат із буряка, оселедця та маринованої цибулі можна приготувати безпосередньо перед вечерею. Солодкість буряка врівноважує солонуватий оселедець, а маринована цибуля додає приємної кислинки та хрускоту. Саме тому ця проста закуска може стати цікавою альтернативою звичним вінегрету та оселедцю під шубою.

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Якщо хочеться зробити смак ніжнішим, частину олії можна замінити ложкою сметани. А для святкового подавання салат достатньо викласти через кулінарне кільце та прикрасити зеленню.

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