Що буде з серцем, кістками та рівнем цукру в крові, якщо щодня їсти варені яйця: відповідь учених

Яка користь яєць для здоров’я / © www.freepik.com/free-photo

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Варені яйця — доступний продукт, який містить повноцінний білок, вітаміни та мінерали, необхідні для нормальної роботи організму. Але що станеться, якщо їсти їх щодня? Фахівці Harvard Health Publishing у матеріалі про користь яєць пояснюють: для більшості здорових людей одне яйце на день може бути частиною збалансованого раціону. Водночас вплив цього продукту на серце, кістки та рівень глюкози залежить від загального харчування й стану здоров’я.

Як щоденне вживання яєць впливає на серце

Сучасні дослідження показують, що для більшості здорових людей помірне споживання яєць не пов’язане зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань.

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Одне яйце містить приблизно 6 г білка та невелику кількість насичених жирів. Водночас важливо враховувати, з чим його їсти. Варене яйце із цільнозерновим хлібом та овочами — корисніший варіант для серця, ніж сніданок із яйцями, ковбасою, беконом і великою кількістю масла.

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Людям із підвищеним рівнем холестерину, діабетом або серцево-судинними захворюваннями варто узгодити оптимальну кількість яєць із лікарем.

Чи зміцнюють яйця кістки та впливають на цукор у крові

Яєчний жовток містить вітамін D, який допомагає організму засвоювати кальцій і підтримувати нормальний стан кісток. У яйцях також є фосфор і білок, необхідні для кісткової тканини та м’язів. Проте яєць недостатньо, щоб самостійно забезпечити організм усіма речовинами для міцних кісток: важливо також споживати продукти, багаті на кальцій, зокрема молочні продукти, або відповідні альтернативи.

Щодо рівня цукру в крові, варені яйця мають перевагу: вони містять дуже мало вуглеводів і не спричиняють різкого підвищення глюкози самі по собі. Білок також допомагає довше відчувати ситість. Якщо замінити солодку випічку або підсолоджені пластівці яйцем із овочами, це може допомогти зробити сніданок збалансованішим.

Скільки варених яєць можна їсти щодня

Для більшості здорових дорослих одне яйце на день може бути прийнятною частиною різноманітного раціону. Найкраще варити яйця круто або не круто, не додаючи зайвого жиру, і поєднувати їх з овочами, зеленню та цільнозерновими продуктами.

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