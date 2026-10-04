Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 5–11 жовтня

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 5 до 11 жовтня?

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Телець

Тельці можуть познайомитися з людиною, яку захочуть назвати своєю долею, завдяки випадковості. Наприклад, вони зіткнуться з кимось у дверях свого офісу чи просто на вулиці — на тротуарі або пішохідному переході. Головне, щоб представники знака, які зазвичай надто захоплені собою, щоб звертати увагу на всіх навколо, відгукнулися на її спроби познайомитися. Зірки впевнені — вони не пошкодують.

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Стрілець

Стрільці, які захочуть підбадьоритися і вкотре посваритися з коханою людиною, навряд чи зможуть розраховувати на такий результат. Цього тижня — на відміну від іншого часу — це не закінчиться, як буває зазвичай, скандалом, а, навпаки — призведе до перезавантаження, завдяки якому можна буде розгорнути нову сторінку стосунків, а що саме вони на ній «напишуть», значною мірою залежить лише від них — близька людина підкориться їхньому вибору.

Риби

Риби — особливо ті з них, у кого останнім часом зіпсувалися стосунки з другою половинкою — отримають шанс їх налагодити. Близькі й кохані люди охоче йтимуть на контакт, легко прощатимуть завдані образи та щиро каятимуться перед тими, кого зачепили самі. Втім, удача чекає й на представників знака, які наразі не зустріли людину, з якою їм хотілося б пов’язати своє життя, — можливо, саме в ці дні їм вдасться це зробити.

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