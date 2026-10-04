“Не раджу їхати з маленькими дітьми”: українка показала умови в таборі для біженців у Німеччині

Німеччина, біженці / © ТСН

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Українка з Житомира Юліана, яка виїхала за кордон разом із дітьми, показала умови проживання в таборі для біженців у німецькому Аугсбурзі. Жінка заявила, що не радить їхати туди родинам із маленькими дітьми.

Своїми враженнями багатодітна мама поділилася у Threads.

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Вона опублікувала фотографії місця проживання та написала, що, на її думку, умови там можуть бути непростими для сімей із дітьми.

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Після публікації допис викликав активне обговорення в мережі. Частина користувачів розкритикувала жінку через її невдоволення безкоштовним житлом, яке надають людям, що тікають від війни.

У відповідь на закиди Юліана пояснила, що її метою не було знецінити допомогу Німеччини. За словами українки, вона хотіла поділитися власним досвідом, щоб інші родини могли врахувати його під час вибору місця проживання.

«Якщо мій пост допоможе якійсь матусі зробити інший вибір і потрапити в кращі умови, то значить цей допис я зробила не даремно», — зазначила вона.

Реакція Мережі

У коментарях користувачі наголошували, що умови в центрах для біженців передусім розраховані на людей, які не мають фінансової можливості самостійно орендувати житло. Деякі коментатори також поділилися власним досвідом проживання в Україні та за кордоном.

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Ось найяскравіші й найемоційніші коментарі зі скрінів:

«Почитала коментарі і зрозуміла, що у нас є ще один ворог, це ми українці.»

«Вибачаюся, а Житомир що прифронтове місто, що звідти треба було тікати?»

«А що в Житомирі нема війни? В Україні у всіх містах прилітає і життя з немовлям коли цілу ніч сирени така собі історія.»

«Я від коментарів жінок в шоці. Автор вже винна і в тому, що народила, і в тому, що з Житомира, і в тому, що барак на півсотні людей в одній кімнаті їй не подобається.»

«Люди вже за ці роки війни озлоблені і бідні не можуть зрозуміти на кого ту всю злість виплескувати…»

«Згідна з вами що це краще ніж під люстра даси жити з дітками, але якщо є можливість помоніторити інші міста то краще це зробити.»

«У вас є в бодайське поселення? Є табір у Rheinland-Pfalz біля аеропорту Frankfurt Hahn… Можу запитати за квартиру.»

«Більшість коментаторів, злі жінки. По правді соромно, що мене оточують такі люди.»

«Напишіть більш інформативно з приводу Вашої ситуації, кого куди відправляють, які труднощі… Це було б навіть корисно і не виглядало б, що ви просто чимось не задоволені.»

«Дуже шкода що мамам приходиться жити в таких умовах. Ви будете кудись далі їхати?»

Раніше українка Катерина Станіславська, яка понад три роки живе за Полярним колом у Норвегії, розповіла про фінансову підтримку для біженців. За її словами, доросла людина може отримувати близько 760 євро на місяць, а на дитину передбачено 400–450 євро, тоді як житло та електроенергію оплачує комуна. Під час мовних курсів виплати можуть сягати близько 1800 євро, однак у такому разі житло доводиться оплачувати самостійно.

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