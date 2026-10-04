Пролежали понад 100 років на дні моря: дайвери підняли артефакти з «близнюка Титаніка»

Дайвери знайшли артефакти на «Британіку»

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Тиждень напруженої роботи і судно, до якого майже нікому не дозволяють наближатися — дайверам вдалося підняти з води кілька артефактів з корабля, який є «близнюком» «Титаніка». Знайдені артефакти уже готують до виставки. Історія їхнього походження виявилася значно дивнішою, ніж можна було очікувати.

Про це розповідає Daily Galaxy.

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11 водолазів спустилися до затонулого корабля-близнюка «Титаніка»: що вони знайшли

Міжнародна команда дайверів підняла цінні артефакти з уламків «Британіка» — судна-близнюка легендарного «Титаніка», яке спочиває на глибині близько 120 метрів біля грецького острова Кея. Семиденна експедиція, офіційно погоджена Міністерством культури Греції, дозволила дістати з дна дзвін оглядового поста та керамічну плитку з турецької лазні судна.

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«Британік» затонув під час Першої світової війни через підрив на німецькій міні. Через значну глибину та бурхливі води місце катастрофи тривалий час залишалося доступним лише для вузького кола висококласних фахівців, тому будь-яка офіційна експедиція є сенсаційною.

Підняті знахідки незабаром виставлять у музеї. Вони є рідкісним матеріальним свідченням історії корабля, який був дещо більшим і новішим за «Титанік», але відомим загалу набагато менше.

Уламки судна лежать приблизно за 72 кілометри на південний схід від Афін в Егейському морі. Складними виявилися як спуск на глибину, так і робота на місці. Перешкодами для дайверів були сильні підводні течії та погана видимість на екстремальній глибині.

Всередині судна водолазам доводилося пересуватися вузькими відсіками, стан яких подекуди був надзвичайно аварійним і крихким. Аби працювати на такій глибині, дайвери використовували спеціальні дихальні апарати — ребризери, а також цілеспрямовано шукали конкретні предмети.

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Втім, підняти абсолютно все заплановане не вдалося — руйнування самого корпусу та речей всередині нього унеможливило підйом з води декількох артефактів.

Що вдалося знайти на «Британіку»

Як повідомляє Kathimerini, дайвери підняли з води оглядовий дзвін та лівий навігаційний ліхтар. Окрім цього, на поверхню дістали керамічну плитку з турецької лазні та посріблені таці з кают першого класу. З кают другого класу дістали пасажирський бінокль і порцелянову раковину.

Кожен артефакт спершу клали у мішок для підйому, потім у захисний контейнер. Після цього артефакт відразу очищали від нальоту й бруду.

Згодом артефакти перевезли до реставраційних лабораторій Управління підводних старожитностей в Афінах. Наразі фахівці готують їх для Національного музею підводних старожитностей, який будують у Піреї. Експонати з «Британіка» будуть центром експозиції, присвяченій Першій світовій війні.

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Судно «Британік» спустили на воду 1914 року як пасажирський лайнер класу «Олімпік» компанії White Star Line. Однак з початком Першої світової війни його переобладнали на госпітальне судно для Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

У листопаді 1916 року, під час рейсу до госпіталю на грецькому острові Лемнос, лайнер підірвався на німецькій міні поблизу острова Кея. Корабель повністю пішов під воду менше ніж за годину. 30 людей із 1065, які перебували на борту, загинули, адже рятувальні човни затягнуло під гвинти судна.

На дні Гібралтарської затоки знайшли понад сотню затонулих кораблів

Нагадаємо, у Гібралтарській затоці археологи виявили 151 підводну археологічну пам’ятку, серед яких 134 затонулі кораблі різних епох — від V століття до н.е. до Другої світової війни. У цьому стратегічному морському коридорі задокументовано судна іспанського, британського, венеціанського та голландського походження.

Особливу увагу дослідників привернули три середньовічні судна часів ісламського правління, а також канонерка XVIII століття «Puente Mayorga IV» із незвичною знахідкою — дерев’яною скринькою у формі книги, в якій зберігалися гребінці.

Унікальні підводні об’єкти опинилися під загрозою через будівництво портової інфраструктури, днопоглиблювальні роботи, підвищення рівня моря та поширення інвазивних водоростей. Для збереження та популяризації цієї спадщини науковці створюють цифрові моделі й 360-градусні відео затонулих кораблів для музеїв та онлайн-доступу.

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