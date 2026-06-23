Алігатор / © Pixabay

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У шлунку величезного алігатора зі штату Міссісіпі, довжина якого сягала понад чотири метри, виявили справжній стародавній індіанський артефакт, вік якого — 8 000 років. Він датується кам’яним віком.

Про це пише видання T4.

Ця випадкова знахідка всередині гігантської рептилії змусила вчених затамувати подих і стала унікальним прикладом того, як дика природа може століттями зберігати сліди людської цивілізації.

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Як виявили індіанський артефакт

На півдні США, у штаті Міссісіпі, мисливець Джон Гамільтон під час полювання впіймав гігантського алігатора вагою 340 кілограмів завдовжки понад 4 метри. Під час обробки здобичі в місцевому цеху пакування м’яса працівники знайшли індіанський артефакт.

Коли майстри розрізали шлунок рептилії, щоб дослідити її раціон. Це є звичною практикою для оцінки екологічного стану популяції рептилій. Вони виявили там купу дрібних предметів: риб’ячі кістки, пір’я, камінці та два дивних об’єкти, які явно мали штучне походження. Один із предметів нагадував наконечник стріли, а інший — дивну важку деталь із двома отворами.

Мисливець вирішив передати фотографії об’єктів фахівцям з Департаменту геології Міссісіпі. Державні археологи провели експертизу та підтвердили, що знайдені предмети є справжніми знаряддями праці корінних американців, які жили на цих землях тисячі років тому.

Подовжений предмет виявився наконечником прадавньої зброї. Його вік оцінили приблизно в 5 000 — 6 000 років. Проте другий предмет, виготовлений із темно-коричневого гематиту, виявився ще давнішим — це так зване «крилате грузило» для списометалки. Воно використовувалося стародавніми мисливцями для балансування зброї під час кидка. Його вік сягає 8 000 років, що відносить артефакт до раннього архаїчного періоду історії Північної Америки.

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Як артефакт потрапив до шлунка алігатора?

Археологи пояснюють, що алігатори, як і багато інших плазунів та птахів, навмисно ковтають невеликі камінці, оскільки ці рептилії не вміють жувати й ковтають здобич великими шматками або цілком, то ці тверді камінці в шлунку працюють як природні жорна. Вони допомагають перетирати важку їжу — панцири черепах, кістки та грубе м’ясо.

Гігантський алігатор просто підібрав стародавні артефакти з дна водойми, переплутавши їх зі звичайними гастролітами.

Нагадаємо, на Запоріжжі у Дніпрі вперше за 70 років зафіксували унікальне явище.

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