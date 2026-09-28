"Дуже сильно лякає": українка назвала три речі, до яких складно звикнути в Японії

Японія / © Associated Press

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Подорож до Японії може здивувати туриста не лише технологіями та мальовничими пейзажами, а й місцевими побутовими звичаями та особливостями фауни. Українка розповіла про три речі, які здатні викликати страх або розгубленість у європейців під час перебування у країні.

Про це в TikTok повідомила українська блогерка під ніком @khersonchankas.

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Павуки в будинках: чому японці вважають їх корисними

Першим фактором, який лякає туристів, особливо людей з арахнофобією, є поширення павуків-стрибунів. У Японії зафіксовано понад 100 унікальних видів цих істот, які вирізняються великими очима та короткими, міцними ногами. Вони не плетуть павутину, а вистежують здобич і стрибають на неї.

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Деякі з цих видів живуть безпосередньо в помешканнях. Місцеві жителі ставляться до них прихильно, вважають милими та сприймають як корисних «домашніх улюбленців», що знищують шкідників.

Водночас іноземців такі мешканці квартир лякають, зокрема вид Heteropoda venatoria, який вирізняється великими розмірами та високою швидкістю пересування.

Традиційний футон замість ліжка

Другим незвичним нюансом для мандрівниці стала відсутність класичного ліжка у традиційних японських помешканнях. Замість нього використовують футон — матрац, який розкладають безпосередньо на татамі (підлозі). За словами дівчини, з огляду на наявність павуків, спати на підлозі їй було особливо моторошно.

Водночас вона зазначає, що в сучасних японських будинках і квартирах звичайні ліжка вже стали буденністю, а футони найчастіше трапляються у традиційних кімнатах, рьоканах (національних готелях) і гостьових будинках.

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Безлюдні вулиці у вечірній час

Третій момент, який здивував і налякав українку, — порожні вулиці після 19:00 у певних місцевостях.

«На початках це дуже сильно лякає. Здається, що розпочався апокаліпсис», — пояснила вона.

За словами дівчини, таке буває в селах і невеликих містечках, де магазини зачиняються вже о 18:00, тому ввечері на вулицях майже нікого немає. А от у великих містах на кшталт Токіо чи Осаки вечірнє життя, навпаки, вирує.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка показала, як живе з трьома дітьми в таборі для біженців у Німеччині. Її враження від тимчасового житла відрізнялися від того, що побачили та обговорили користувачі Мережі.

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Після чотирьох років життя у Канаді українка Женя приїхала додому. Вона поділилася своїми враженнями від України, яку побачила під час повномасштабної війни.

Окрім цього, українська біженка Людмила Русіна, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії до України мешкає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевого закладу громадського харчування.

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