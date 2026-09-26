«Живеш на наші податки»: учасник «МастерШеф» зіткнувся з приниженням у Німеччині

Учасник МастерШеф поскаржився на приниження через отримання допомоги в Німеччині / © УНІАН

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Український блогер та учасник шоу «МастерШеф» Роман, відомий у соцмережах під ніком Нявка, який раніше виїхав до Німеччини, поскаржився на образи через те, що перебуває на обліку в місцевому «Джобцентрі».

Про це чоловік розповів у TikTok.

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За словами блогера, йому регулярно дорікають отриманням соціальної допомоги та пишуть, що він нібито «живе на податки» інших людей. Роман обурився такою реакцією та наголосив, що не розуміє, чому це стає приводом для приниження.

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«Пишуть: „О, ти на ‚Джобцентрі‘, на наші податки живеш“. Тобто буквально нав’язують, що якщо ти стоїш на „Джобцентрі”— це позор“, — висловився він.

Чоловік також пояснив, що отримує допомогу офіційно та, за його словами, не порушує законодавства. Він подає необхідні документи та дотримується встановлених правил.

Блогер наголосив, що виплати від «Джобцентру» є частиною системи соціальної підтримки в Німеччині. Саме тому він не вважає отримання такої допомоги приводом для образ чи звинувачень.

«Я нічого не краду та не беру незаконно. У Німеччині є джобцентр, і держава сама надає таку допомогу людям, які зараз потребують підтримки. Якщо людина має на неї право, то отримувати її — це нормально та законно. Я перебуваю на обліку офіційно, надаю документи та дотримуюсь правил. Ці гроші мені не хтось особисто дає зі своєї кишені, а це частина соціальної системи Німеччини. Багато людей у ​​різні періоди життя отримують таку допомогу, поки шукають роботу, навчаються чи вирішують свої життєві проблеми. Тому отримувати допомогу від „Джобцентру“ — це не злочин і не привід когось принижувати», — заявив Роман.

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