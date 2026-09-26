РФ знищила склад виробника морозива «Рудь»: масштабні руйнування

Удар по цивільному об’єкту харчової промисловості у Житомирі. / © ДСНС

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У Житомирі через атаку РФ повністю зруйновано охолоджувальний склад виробника морозива «Рудь». Удар по підприємству стався ще 5 вересня.

Як повідомила керівниця юридичного відділу компанії Ольга Блажкевич у коментарі NV.

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За її словами, того дня безпілотник влучив у будівлю складу з адміністративно-побутовими приміщеннями. Там зберігалася готова продукція, а також перебувало навантажувальна техніка та інше майно компанії. Загальна площа руйнувань становить 4350 квадратних метрів.

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«За фактом влучання безпілотника 5 вересня 2026 року було порушено кримінальне провадження, яке внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань», — каже Блажкевич.

Атака на Житомир 5 вересня

Російська армія завдала удару по Житомиру 5 вересня. Повітряні сили попереджали про реактивні БпЛА у напрямку обласного центру. Близько 16:00 сталися вибухи. Після атаки в місті здійнявся густий дим після пожежі, який було видно в усіх районах міста.

Згодом очільник ОВА Віталій Бунечко повідомили, що через ворожу атаку виникла пожежа на одному із підприємств харчової промисловості. Пізніше рятувальники заявили, що минулося без потерпілих і загиблих.

Удар по цивільному об’єкту харчової промисловості у Житомирі. / © ДСНС

Удар по цивільному об’єкту харчової промисловості у Житомирі. / © ДСНС

Удар по цивільному об’єкту харчової промисловості у Житомирі. / © ДСНС

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