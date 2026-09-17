“Мене це бісить”: українець назвав головний мінус життя у Франції

Франція / © Pixabay

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Українець Вілєн Аветян, який переїхав до французької Ніцци, розповів про недоліки життя в країні. Серед головних проблем він назвав питання безпеки та роботу місцевої поліції.

Про це чоловік розповів у своєму Instagram.

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Що українця обурює у Франції

Вілєн Аветян записав відео, у якому назвав речі, які найбільше його дратують у Франції. На перше місце він поставив безпеку.

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За словами українця, особисто він не стикається з проблемами через свою зовнішність. Водночас він припустив, що ситуація могла б бути іншою для людини, яка має більш типову слов’янську зовнішність і може сприйматися як вразливіша.

Окремо Аветян розкритикував роботу французької поліції. Він заявив, що правоохоронці, на його думку, більше зосереджені на контролі за паркуванням, порядком у парках та інших адміністративних питаннях, ніж на проблемах безпеки на вулицях.

Чоловік також стверджує, що під час провокацій у громадських місцях або ситуацій, пов’язаних із незаконним обігом заборонених речовин, поліцейських нібито складно побачити.

Аветян розповів, що одного разу до нього приїхала подруга. Вони хотіли подивитися захід сонця з оглядового майданчика в Ніцці, однак, за його словами, поліція не дозволила їм туди пройти.

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Також українець згадав випадок, коли невідомі розбили скло, через що, за його словами, постраждала українка. Він стверджує, що поліція не захотіла належним чином розслідувати інцидент.

Водночас Аветян порівняв власні відчуття безпеки у Франції з ситуацією в Україні.

«Навіть зараз, у стані війни в Україні, моя сестра-підліток може сама ввечері сходити безпечно в магазин. Поки вона була на канікулах у мене у Франції, я навіть не думав про те, щоб її ввечері відправити кудись», — сказав він.

При цьому свої твердження про рівень безпеки та роботу поліції чоловік не підкріпив статистичними даними.

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Як відреагували в Мережі

Думки користувачів під відео розділилися. Деякі коментатори розповіли про власний негативний досвід у Франції, зокрема про крадіжки та взаємодію з поліцією.

Інші користувачі не погодилися з висновками українця. Вони зазначили, що роками живуть у Франції та не стикалися з описаними ним проблемами.

Раніше у Франції двоє злодіїв пограбували музей Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мері неподалік Ніцци. Вони проникли до будівлі рано-вранці 8 вересня та зрізали картини просто з рам. Зловмисники намагалися втекти з щонайменше чотирма полотнами, однак після появи поліції залишили частину здобичі в садах музею. Серед викрадених робіт — картини Ренуара «Коко Лізан — Коко, що читає», «Мадам Колонна Романо» та «Молода жінка біля криниці». Вартість трьох полотен оцінюють щонайменше у 600 млн грн. Поліція прибула приблизно через п’ять хвилин після спрацювання сигналізації. Підозрюваних розшукують, триває розслідування.

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