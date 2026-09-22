"Страшно захворіти": українка чесно розповіла про суворі реалії життя та роботи в Америці

Прапор США / © Associated Press

Реклама

Спроба розпочати нове життя в Америці виявилася невдалою для родини з України, яка до цього мешкала в Іспанії. Зіткнувшись із суворими реаліями США, вони вирішили повернутися до Європи.

Дівчина опублікувала відповідне відео у TikTok, підкресливши, що описує виключно власний досвід та особисті враження.

Реклама

Мінуси життя у США

Якість продуктів

За словами дівчини, навіть дорогі американські продукти, на її думку, поступаються європейським за якістю. Вона також зазначила, що цукор додають у багато продуктів.

Реклама

«Про їхній хліб я взагалі мовчу», — сказала українка.

Медицина

Дівчина заявила, що у США їй було страшно захворіти. Вона розповіла про тривале очікування прийому лікаря та високі витрати на медичні послуги, які не покриває страховка.

Безпека

Ще одним мінусом українка назвала відчуття небезпеки. Вона звернула увагу на поширеність зброї та страх, який, за її словами, відчувала, зокрема через ситуації у школах.

«Ніколи не знаєш, звідки прийде напад. Це постійний якийсь страх у школах, і не тільки це», — зазначила дівчина.

Реклама

Необхідність багато працювати

За словами українки, особливо для емігрантів робота може забирати значну частину життя.

«В Америці робота — це 99% твого життя», — сказала вона.

Мало часу на родину

Цей пункт, за словами дівчини, безпосередньо пов’язаний із попереднім. Через велику кількість роботи у людей залишається мало часу на родину та відпочинок.

Навіть вихідні часто доводиться витрачати на закупи та інші справи, на які не вистачає часу протягом робочого тижня, зазначила українка.

Реклама

Зрештою родина українки вирішила повернутися до Європи.

Топ-5 мінусів життя в США від українки Альони / Відео: tiktok.com/@alyonart2

Нагадаємо, українка після чотирьох років у Канаді повернулася до Києва та розповіла, що найбільше її здивувало. За словами дівчини, найбільше її вразив контраст між життям за кордоном та атмосферою у столиці.

«Я повернулася до України з Канади, і ви готові до цієї розмови. Якби не вибухи і тривога, я б у житті не повірила (я з Києва), що в нас є війна. Після Канади мені все здається тут дешевим, бо я розплачуюсь канадською картою. Але насправді ціни нереальні», — розповіла Женя.

Окремо дівчина звернула увагу на кількість елітних авто у місті, зауваживши, що в Києві таких дорогих машин більше, ніж у Канаді.

Новини партнерів

Новини партнерів