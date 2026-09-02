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Українка прожила в Іспанії понад два роки і ось, що її розчарувало
Блогрка розповіла про життя за кордоном. Гарний клімат, можливості для легалізації та активне соціальне життя приваблюють, однак рівень доходів, ціни на житло, питання безпеки та інтеграції змушують частину людей замислюватися, чи варто залишатися в країні надовго.
Українка Поліна, яка понад два роки живе в Іспанії, досі не визначилася, чи хоче залишатися там надовго. За її словами, комфортний клімат і велика кількість можливостей у країні поєднуються з проблемами, які змушують замислюватися про майбутнє.
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Легалізація та питання безпеки
Однією з переваг Іспанії Поліна називає можливості для легалізації. За її словами, українцям після періоду тимчасового захисту відносно легко знайти варіанти для подальшого легального проживання.
Водночас м’яка міграційна політика країни викликає у неї побоювання щодо безпеки в майбутньому.
«І коли ти бачиш, як у великих містах зростає проблема крадіжок, розбитих машин, безхатченків, ти починаєш думати: а наскільки безпечно буде тут через 5–10 років?» — поділилася українка.
Українська спільнота може завадити інтеграції
Ще один неоднозначний момент — соціальне життя. Поліна зазначає, що в Іспанії постійно відбуваються різноманітні заходи, тому знайти заняття чи компанію не проблема.
Однак велика українська спільнота, на її думку, може стати своєрідною «бульбашкою». Людина здатна роками жити в Іспанії, спілкуючись переважно з українцями, і так і не вивчити місцеву мову належним чином.
«Тому якщо ти не будеш шукати іспанців і спеціально виходити за межі своєї бульбашки, ти можеш так там і залишитися і ніколи не інтегруватися», — додала блогерка.
Клімат подобається, але зарплати не такі високі
Серед головних плюсів країни Поліна називає погоду. Після більш ніж двох років в Іспанії вона вже насилу уявляє повернення до холоднішого клімату.
Проте, за її словами, не варто сприймати життя в Іспанії як постійну відпустку. Окремим викликом залишаються рівень зарплат та вартість житла.
«Якщо ви думаєте: приїду в Іспанію, знайду роботу і буду жити як у відпустці, то в мене для вас погані новини. Зарплати тут не такі високі, як у багатьох інших країнах Європи», — сказала Поліна.
Вона також звернула увагу на стрімке зростання вартості оренди у великих містах.
За даними Numbeo, одній людині для комфортного життя в Іспанії потрібно близько 718 євро на місяць без урахування оренди житла.
Середня вартість оренди, наведена сервісом, становить:
однокімнатна квартира в центрі — 905 євро;
однокімнатна квартира на околиці — 711 євро;
трикімнатна квартира в центрі — 1414 євро;
трикімнатна квартира на околиці — 1078 євро.
Нагадаємо, раніше йшлося про пізні вечері в Іспанії. Вони стали не просто культурною особливістю, а прямим наслідком раптового переведення годинників 1940 року, яке уряд так і не скасував.