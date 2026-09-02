Українка прожила в Іспанії понад два роки і ось, що її розчарувало

Іспанія / © Getty Images

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Українка Поліна, яка понад два роки живе в Іспанії, досі не визначилася, чи хоче залишатися там надовго. За її словами, комфортний клімат і велика кількість можливостей у країні поєднуються з проблемами, які змушують замислюватися про майбутнє.

До Іспанії дівчина переїхала з Німеччини. Своїми спостереженнями mrs.faustova поділилася у TikTok

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Легалізація та питання безпеки

Однією з переваг Іспанії Поліна називає можливості для легалізації. За її словами, українцям після періоду тимчасового захисту відносно легко знайти варіанти для подальшого легального проживання.

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Водночас м’яка міграційна політика країни викликає у неї побоювання щодо безпеки в майбутньому.

«І коли ти бачиш, як у великих містах зростає проблема крадіжок, розбитих машин, безхатченків, ти починаєш думати: а наскільки безпечно буде тут через 5–10 років?» — поділилася українка.

Українська спільнота може завадити інтеграції

Ще один неоднозначний момент — соціальне життя. Поліна зазначає, що в Іспанії постійно відбуваються різноманітні заходи, тому знайти заняття чи компанію не проблема.

Однак велика українська спільнота, на її думку, може стати своєрідною «бульбашкою». Людина здатна роками жити в Іспанії, спілкуючись переважно з українцями, і так і не вивчити місцеву мову належним чином.

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«Тому якщо ти не будеш шукати іспанців і спеціально виходити за межі своєї бульбашки, ти можеш так там і залишитися і ніколи не інтегруватися», — додала блогерка.

Клімат подобається, але зарплати не такі високі

Серед головних плюсів країни Поліна називає погоду. Після більш ніж двох років в Іспанії вона вже насилу уявляє повернення до холоднішого клімату.

Проте, за її словами, не варто сприймати життя в Іспанії як постійну відпустку. Окремим викликом залишаються рівень зарплат та вартість житла.

«Якщо ви думаєте: приїду в Іспанію, знайду роботу і буду жити як у відпустці, то в мене для вас погані новини. Зарплати тут не такі високі, як у багатьох інших країнах Європи», — сказала Поліна.

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Вона також звернула увагу на стрімке зростання вартості оренди у великих містах.

За даними Numbeo, одній людині для комфортного життя в Іспанії потрібно близько 718 євро на місяць без урахування оренди житла.

Середня вартість оренди, наведена сервісом, становить:

однокімнатна квартира в центрі — 905 євро;

однокімнатна квартира на околиці — 711 євро;

трикімнатна квартира в центрі — 1414 євро;

трикімнатна квартира на околиці — 1078 євро.

Нагадаємо, раніше йшлося про пізні вечері в Іспанії. Вони стали не просто культурною особливістю, а прямим наслідком раптового переведення годинників 1940 року, яке уряд так і не скасував.

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