Гроші Кремля та елітна нерухомість: в Іспанії відкрили кримінальну справу проти Шарія

Анатолій Шарій / © скриншот з відео

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Іспанський суд міста Ель-Вендрель відкрив кримінальне провадження проти проросійського блогера Анатолія Шарія за підозрою у скоєнні податкових злочинів та ухиленні від сплати податків на шкоду державній скарбниці Іспанії.

За даними розслідування elDiario, підґрунтям для справи під умовною назвою «Справа Анатолія» стали матеріали Цивільної гвардії (Guardia Civil), яка зафіксувала суттєві розбіжності між офіційно задекларованими доходами блогера та його реальними статками, за рахунок яких здійснювалася купівля й утримання елітної нерухомості на узбережжі Каталонії.

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У процесі аналізу фінансових потоків іспанські спецслужби виявили, що значна частина коштів має тіньове російське походження.

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Це спонукало слідчих розширити рамки розслідування та перевірити ймовірні зв’язки Шарія з мережею співробітників російських спецслужб і агентів впливу, які легалізувалися або тимчасово проживали в Каталонії.

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи використовувалася ця фінансова схема як інструмент підтримки інформаційних операцій Кремля в Європі, а також проводять додаткові аудити банківських рахунків, закордонних переказів та транзакцій, пов’язаних із блогером та його оточенням.

Анатолій Шарій це колишній український журналіст, проросійський блогер, пропагандист та засновник забороненої в Україні політичної партії «Партія Шарія». Виїхав до Іспанії ще 2022 року.

Від 2014 року веде блог на YouTube, де систематично поширював проросійські наративи, дискредитував українські державні інституції, ЗСУ та західну підтримку України. У лютому 2021 року Служба безпеки України оголосила Шарію підозру у вчиненні державної зради (ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян.

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Раніше ми повідомляли про те, що у червні 2025 року прокремлівського блогера Анатолія Шарія засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вінницький міський суд визнав його винним у державній зраді. Вирок оголошено заочно, оскільки Шарій перебуває на території Іспанії.

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