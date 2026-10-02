Ціле село в Іспанії віддають за 0 євро, але є один несподіваний нюанс

Гроші / © pixabay.com

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В Іспанії віддають задарма ціле село разом із 12 будинками та великою земельною ділянкою. Втім, новому господарю доведеться вкласти мільйони євро в його повну відбудову.

Про це пише видання Business Insider.

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Пропозиція отримати 12 будинків та понад 15 тисяч квадратних метрів землі за нуль євро є доволі унікальною можливістю, проте вона спрямована виключно на великих інвесторів. Йдеться про покинуте село А-Барка в муніципалітеті Кортегада, що розташоване у провінції Оренсе на північному заході Іспанії.

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Історія села, яка сягає XV століття

Історія села А-Барка сягає ще XV століття. Населений пункт виник на березі річки Міньо неподалік кордону з Португалією і тривалий час слугував важливою переправою.

У 1920-х роках поруч звели міст, після чого місцеві жителі перейшли до виноградарства. Однак уже в 1950-х роках зведення дамби призвело до затоплення більшості угідь, через що люди були змушені остаточно залишити свої домівки.

Зараз А-Барка залишається повністю покинутим селом, яке приваблює лише поодиноких туристів та любителів давнини.

Село коштує нуль євро, проте реконструкція — мільйони

Символічна вартість у нуль євро залишається лише на папері, адже, за розрахунками муніципалітету, відбудова об’єкта потребує від двох до трьох мільйонів євро. Ці кошти необхідні для відновлення всіх 12 напівзруйнованих будинків, а також для реконструкції внутрішніх вулиць і під’їзних шляхів. На оновленій території майбутній інвестор має облаштувати рекреаційну інфраструктуру та заклади харчування.

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Крім того, йдеться не про звичайне придбання у власність, а про довгострокову концесію — тобто надання права користування на визначених умовах. Раніше розглядався термін оренди на 50 років, однак у нинішніх умовах точні часові межі не вказані. Саме відсутність права повноцінного володіння у поєднанні з мільйонними кошторисами робить цей проєкт малопривабливим для покупців.

Нагадаємо, австралійський мандрівник Лукас Бранкатізано, який відвідав 60 країн, назвав п’ять країн, де витрати на подорож здивували його найбільше.

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