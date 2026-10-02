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Целую деревню в Испании отдают за 0 евро, но есть один неожиданный нюанс
В Испании предлагают бесплатно приобрести старинную заброшенную деревню А-Барка с 12 домами, однако для восстановления населённого пункта потребуются немалые средства.
В Испании бесплатно отдают целую деревню вместе с 12 домами и большим земельным участком. Впрочем, новому владельцу придётся вложить миллионы евро в её полную реконструкцию.
Об этом пишет издание Business Insider.
Предложение получить 12 домов и более 15 тысяч квадратных метров земли за ноль евро — довольно уникальная возможность, однако она предназначена исключительно для крупных инвесторов. Речь идет о заброшенном селе А-Барка в муниципалитете Кортегада, расположенном в провинции Оренсе на северо-западе Испании.
История села, уходящая корнями в XV век
История села А-Барка уходит корнями в XV век. Населённый пункт возник на берегу реки Миньо недалеко от границы с Португалией и долгое время служил важным переправой.
В 1920-х годах поблизости построили мост, после чего местные жители занялись виноградарством. Однако уже в 1950-х годах строительство дамбы привело к затоплению большей части угодий, из-за чего люди были вынуждены окончательно покинуть свои дома.
В настоящее время А-Барка остаётся полностью заброшенным селом, привлекающим лишь редких туристов и любителей старины.
Деревня стоит ноль евро, но реконструкция — миллионы
Символическая стоимость в ноль евро остается лишь на бумаге, ведь, по расчетам муниципалитета, восстановление объекта потребует от двух до трех миллионов евро. Эти средства необходимы для восстановления всех 12 полуразрушенных домов, а также для реконструкции внутренних улиц и подъездных путей. На обновленной территории будущий инвестор должен обустроить рекреационную инфраструктуру и заведения общественного питания.
Кроме того, речь идет не об обычном приобретении в собственность, а о долгосрочной концессии — то есть о предоставлении права пользования на определенных условиях. Ранее рассматривался срок аренды на 50 лет, однако в нынешних условиях точные временные рамки не указаны. Именно отсутствие права полноценного владения в сочетании с миллионными сметными расчетами делает этот проект малопривлекательным для покупателей.
Напомним, что австралийский путешественник Лукас Бранкатизано, побывавший в 60 странах, назвал пять стран, где расходы на путешествие удивили его больше всего.
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