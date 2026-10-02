Все наконец сдвинется с места: 4 знака китайского зодиака ждут хорошие изменения уже 2 октября

Китайский гороскоп / © Unsplash

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В пятницу, 2 октября, для четырёх знаков китайского зодиака ситуация может наконец измениться к лучшему. Согласно астрологическому прогнозу, после долгого ожидания у них появится возможность сдвинуть с мертвой точки дела, которые долгое время не приносили желаемого результата.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Этот день в китайской астрологии называют Днём Основания Земного Петуха. Кроме того, он знаменует начало нового месяца. Считается, что такая энергетика способствует первым шагам, новым возможностям и появлению нужных людей или ответов. Особое значение будут иметь настойчивость и готовность действовать.

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Петух

Северяне долгое время могли не рассказывать о своих планах и идеях, ожидая подходящего момента. Для них было важно не только воплотить задуманное в жизнь, но и доказать, что они действительно на это способны.

2 октября может представиться именно такая возможность. Представители этого знака почувствуют, что их наконец услышали, а возможность, которую они ждали, стала реальной. Это также поможет им стать более уверенными и меньше обращать внимания на чужие сомнения.

Бык

Для Тельцов заканчивается период затянувшегося ожидания. Отсутствие четкого ответа или решения со стороны другого человека, возможно, не позволяло им продвигаться дальше в важном проекте.

В пятницу ситуация должна измениться. Появится возможность вернуться к делу, доработать последние детали и приступить к активной работе. После длительного процесса «Быки» наконец увидят конкретную перспективу достижения своей цели.

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Змея

Змеям пора определиться с тем, чего они на самом деле хотят. В последнее время представители этого знака могли откладывать важное решение из-за страха ошибиться или потерпеть неудачу.

Особенно это может касаться отношений и личных обязательств. 2 октября Змеи могут понять, что дальнейшие колебания только мешают им. Когда окончательное решение будет принято, напряжение начнёт спадать, а ситуация станет более понятной.

Дракон

Драконам может помочь неожиданная встреча или полезный совет. В последнее время они, возможно, чувствовали, что застряли в однообразной рутине, а в жизни не хватает новых знакомств и интересного общения.

Находясь вне дома, представители этого знака могут встретить человека, который подскажет им, где искать новый круг общения или как изменить привычный ритм жизни. Не обязательно хвататься за каждую возможность — достаточно заметить ту, которая действительно может стать началом желанных перемен.

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Напомним, астрологи предупредили, что 2 октября 2026 года — один из самых благоприятных дней в лунном цикле для умственной и интеллектуальной деятельности.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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