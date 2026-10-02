Трамп отдал помощь для Украины и НАТО странам Латинской Америки — WP

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп приказал перенаправить странам Латинской Америки десятки миллионов долларов из пакета помощи Украине. 52 млн долларов пойдут в Панаму, Перу, Эквадор и Колумбию.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

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«Решение о перенаправлении помощи принято на фоне планов Трампа сократить военное присутствие в Европе и сместить фокус на Латинскую Америку, где новое поколение лидеров пообещало сотрудничать с ним в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной иммиграцией», — говорится в публикации.

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По данным журналистов, Госдепартамент США уведомил Конгресс о своих намерениях в сентябре 2026 года. После этого сенатор Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и член Палаты представителей Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) заблокировали процесс перенаправления средств.

По словам чиновников, пожелавших остаться анонимными из-за конфиденциального характера вопросов безопасности, поздно вечером в среду администрация сообщила Конгрессу о решении проигнорировать этот запрет и продолжить реализацию плана. В результате 52 миллиона долларов, первоначально утвержденные для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, будут перенаправлены в Панаму, Перу, Эквадор и Колумбию.

«Обе палаты Конгресса выделили эти средства для конкретной цели: поддержки Украины и наших европейских союзников после полномасштабного вторжения России. Исполнительная власть не имеет неограниченного права по собственному усмотрению перенаправлять эти средства на другие политические приоритеты администрации или в другие страны”, — говорится в письме сенаторов, адресованном госсекретарю Марко Рубио.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов военной помощи Украине до конца финансового года. На начало этой недели администрация уже официально распределила 307 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Остальные деньги в размере 93 миллионов долларов американские чиновники планируют зафиксировать до завершения текущего финансового года.

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