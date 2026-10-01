Ретроградная Венера вернет старые чувства: четыре знака зодиака окажутся перед выбором

Ретроградная Венера / © ТСН.ua

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Ретроградная Венера продлится до 13 ноября. Планета развернется в Скорпионе, а 25 октября вернется в Весы.

В популярной астрологии Венера отвечает за любовь, симпатию, удовольствие, ценности и деньги.

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Когда она двигается ретроградно, на первый план могут выходить незавершенные истории.

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Кто-то снова напишет.

Вернется старая симпатия.

В отношениях возникнет тема, которую давно пытались не замечать.

А финансовое решение, что казалось очевидным, вдруг потребует пересмотра.

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Особенно заметным этот период может быть для Скорпионов, Тельцов, Львов и Водолеев.

Скорпион

Для Скорпионов ретроградная Венера может стать наиболее личной.

Именно на этом знаке она начинает обратное движение.

Может вернуться человек из прошлого или тема, которую Скорпион считал давно закрытой.

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Не обязательно речь идет о возобновлении отношений.

Иногда возвращение нужно лишь для того, чтобы наконец-то понять, почему определенная история завершилась.

Также Скорпионы могут пересмотреть свои требования к партнерству.

То, что раньше казалось приемлемым, больше не будет устраивать.

Телец

Для Тельцов главной темой могут стать партнерства.

Венера управляет этим знаком, поэтому ее ретроградное движение традиционно считают для Тельцов особенно заметным.

Может возникнуть вопрос о доверии.

Старые обиды могут снова напомнить о себе.

А человек из прошлого — неожиданно вернуться с разговором, которого когда-то не произошло.

В финансовой сфере лучше внимательнее относиться к большим покупкам и решениям, принятым из-за эмоций.

Лев

Для Львов ретроградная Венера может поднять тему дома, семьи и эмоциональной безопасности.

Старый конфликт с близкими может снова стать актуальным.

Или придется вернуться к вопросу, который долго откладывался.

В отношениях Львам важно не воспринимать какую-либо дистанцию партнера как потерю интереса.

Ретроградная Венера может усугублять сомнения и желание получить подтверждение чувств.

Водолей

Для Водолеев этот период может затронуть работу, статус и отношения с людьми, от которых зависит профессиональное развитие.

Может вернуться старое предложение.

Бывший партнер или коллега может снова предложить сотрудничество.

Или сам Водолей поймет, что хочет вернуться к проекту, который когда-то оставил.

В то же время важно не принимать решения только из-за ностальгии.

Чего лучше не делать во время ретроградной Венеры

В эзотерической традиции этот период не считают лучшим для решений, которые трудно отменить.

Особо следует осторожнее относиться к:

возвращению к старым отношениям только из-за одиночества;

большим импульсивным покупкам;

резкой смене имиджа;

дорогим подаркам, сделанным под влиянием эмоций;

финансовым договоренностям, условия которых не до конца ясны;

попыткам вызвать ревность или проверять чувства партнера.

Почему прошлое может вернуться

Ретроградное движение в астрологии символически связывается с пересмотром.

Поэтому старые люди и ситуации могут возвращаться не обязательно для второго шанса.

Иногда они нужны, чтобы поставить точку.

Иногда — чтобы изменить правила.

А иногда — чтобы человек понял, что его ценности уже стали другими.

Главный вопрос этого периода может звучать так:

хочу ли я вернуть прошлое или просто скучаю по тому, кем была тогда?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика, предрассудки – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие знаки остро почувствуют ретроградный Меркурий 2026 года.

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