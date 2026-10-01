Ретроградна Венера поверне старі почуття: чотири знаки Зодіаку опиняться перед вибором

Ретроградна Венера / © ТСН.ua

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Ретроградна Венера триватиме до 13 листопада. Планета розвернеться у Скорпіоні, а 25 жовтня повернеться до Терезів.

У популярній астрології Венера відповідає за кохання, симпатії, задоволення, цінності та гроші.

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Коли вона рухається ретроградно, на перший план можуть виходити незавершені історії.

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Хтось знову напише.

Повернеться стара симпатія.

У стосунках виникне тема, яку давно намагалися не помічати.

А фінансове рішення, яке здавалося очевидним, раптом потребуватиме перегляду.

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Особливо помітним цей період може бути для Скорпіонів, Тельців, Левів і Водоліїв.

Скорпіон

Для Скорпіонів ретроградна Венера може стати найбільш особистою.

Саме у цьому знаку вона починає зворотний рух.

Може повернутися людина з минулого або тема, яку Скорпіон вважав давно закритою.

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Не обов’язково йдеться про відновлення стосунків.

Іноді повернення потрібне лише для того, щоб нарешті зрозуміти, чому певна історія завершилася.

Також Скорпіони можуть переглянути власні вимоги до партнерства.

Те, що раніше здавалося прийнятним, більше не влаштовуватиме.

Телець

Для Тельців головною темою можуть стати партнерства.

Венера керує цим знаком, тому її ретроградний рух традиційно вважають для Тельців особливо помітним.

Може виникнути питання довіри.

Старі образи можуть знову нагадати про себе.

А людина з минулого — несподівано повернутися з розмовою, якої колись не відбулося.

У фінансовій сфері краще уважніше ставитися до великих покупок і рішень, ухвалених через емоції.

Лев

Для Левів ретроградна Венера може підняти тему дому, родини та емоційної безпеки.

Старий конфлікт із близькими може знову стати актуальним.

Або доведеться повернутися до питання, яке довго відкладалося.

У стосунках Левам важливо не сприймати будь-яку дистанцію партнера як втрату інтересу.

Ретроградна Венера може посилювати сумніви й бажання отримати підтвердження почуттів.

Водолій

Для Водоліїв цей період може торкнутися роботи, статусу та стосунків із людьми, від яких залежить професійний розвиток.

Може повернутися стара пропозиція.

Колишній партнер або колега може знову запропонувати співпрацю.

Або сам Водолій зрозуміє, що хоче повернутися до проєкту, який колись залишив.

Водночас важливо не приймати рішення лише через ностальгію.

Чого краще не робити під час ретроградної Венери

У езотеричній традиції цей період не вважають найкращим для рішень, які важко скасувати.

Особливо варто обережніше ставитися до:

повернення до старих стосунків лише через самотність;

великих імпульсивних покупок;

різкої зміни іміджу;

дорогих подарунків, зроблених під впливом емоцій;

фінансових домовленостей, умови яких не до кінця зрозумілі;

спроб викликати ревнощі або перевіряти почуття партнера.

Чому минуле може повернутися

Ретроградний рух у астрології символічно пов’язують із переглядом.

Тому старі люди та ситуації можуть повертатися не обов’язково для другого шансу.

Іноді вони потрібні, щоб поставити крапку.

Іноді — щоб змінити правила.

А іноді — щоб людина зрозуміла, що її цінності вже стали іншими.

Головне питання цього періоду може звучати так:

чи хочу я повернути минуле — чи просто сумую за тим, ким була тоді?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика, забобони — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які знаки найгостріше відчують ретроградний Меркурій 2026 року

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