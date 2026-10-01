ВАКС затвердив угоду з Пашинським у справі «палива Курченка»: за ґратами не опиниться ніхто

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Про це повідомив Forbes Ukraine з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Пашинський визнав створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255 КК) та зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 364 КК). За умовами угоди він передасть державі та Силам оборони 1,1 млрд грн: 600 млн грн до бюджету протягом 2,5 року, 400 млн грн фонду «Повернись живим» і 100 млн грн на зброю для ЗСУ через «Спільноту Стерненка». Додатково — штраф 850 тис. грн і річна заборона обіймати державні посади. Позбавлення волі та конфіскації майна вирок не передбачає. Партнер Пашинського бізнесмен Сергій Тищенко уклав таку саму угоду ще у вересні 2025 року й отримав вісім років умовно. Тобто за схему майже на мільярд гривень ніхто з фігурантів не сяде. «Усі відбудуться грошима», — констатував експерший заступник голови Фонду держмайна Леонід Антоненко. За його підрахунками, якби втрачені державою 817 млн грн (тодішні $67 млн) у 2014 році вклали в індекс S&P 500, сьогодні це було б $315 млн, або близько 14 млрд грн — у понад десять разів більше, ніж заплатить Пашинський.

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Йдеться про схему 2014 року: близько 100 тис. тонн арештованих нафтопродуктів Курченка через ДП «Укртранснафтопродукт» продали за заниженими цінами компаніям Тищенка, які реалізували їх уже за ринковою ціною. Бюджет не отримав нічого, збитки НАБУ оцінювало у 967 млн грн. Пашинський роками запевняв, що передав паливо на потреби армії; за даними слідства, до Міноборони дійшло лише 1,6%.

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Показово, що за це паливо вже понесла відповідальність інша людина. У 2016 році Генпрокуратура звинуватила ексзаступника голови «Нафтогазу» Олександра Кацубу в оплаті нафтопродуктів Курченка, яких нібито не існувало. Кацуба під тиском слідства пішов на угоду, сплативши державі 100 млн грн.

Ще у березні 2021 року в інтерв’ю «Економічній правді» Кацуба стверджував: паливо існувало, перебувало на балансі «Нафтогазу», а після Майдану його забрали «товариші з „Народного фронту“» під виглядом націоналізації бензину Курченка. «Головне, що це були нафтопродукти „Нафтогазу“, а не Курченка», — казав він. Підозра НАБУ Пашинському у 2024 році, а тепер і вирок ВАКС підтвердили: бензин де-факто у Нафтогазу був й саме його «націоналізувала» группа Пашинського.

Сам Кацуба відреагував на рішення суду у Facebook: «Я говорив про це ще десять років тому. Але тоді була інша влада, і зручного „підозрюваного“ знайшли значно швидше, ніж правду. Помилятися можуть усі. Навіть прокурори. Навіть ціла держава. Десять років тому я знав, як усе було. Сьогодні це знають усі. І мені цього достатньо».

Довідка

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Сергій Пашинський (нар. 1966) — народний депутат V–VIII скликань (2006–2019; БЮТ, «Батьківщина», «Народний фронт»). З 5 березня по 10 червня 2014 року — в.о. глави Адміністрації Президента, у 2014–2019 роках — голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Нині очолює Національну асоціацію оборонної промисловості України. Підозру у справі «палива Курченка» отримав у лютому 2024 року.

Олександр Кацуба (нар. 1986) — у листопаді 2012 — липні 2014 року заступник голови правління НАК «Нафтогаз України». Нині — підприємець у сфері приватного газовидобутку (компанія «Альфа Газ») та IT-інвестор; у 2021 році публічно виклав свою версію справи про «паливо Курченка» в інтерв’ю «Економічній правді».

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