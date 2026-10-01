Жизнь начнёт меняться прямо на глазах: кому из китайских знаков повезёт 1 октября

Китайский гороскоп / © pexels.com

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Четыре знака китайского зодиака могут ощутить положительные изменения уже 1 октября 2026 года. Согласнокитайской астрологии, этот четверг станет Днём завершения Земляной Обезьяны — периодом, который связывают с завершением прошлого и возможностью наконец-то сбавить темп.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Энергия дня не благоприятствует резким стартам, новым проектам или погоне за приключениями. Вместо этого рекомендуется отдохнуть, отпустить то, что уже не требует контроля, и позволить событиям развиваться своим чередом. Особенно ощутимо это может проявиться для четырёх знаков китайского зодиака.

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Обезьяна

Для Обезьян наступает момент долгожданного облегчения. Значительная часть сложной работы уже выполнена, поэтому больше не нужно постоянно что-то исправлять, проверять или пытаться ускорить результат.

Теперь остаётся дождаться плодов приложенных усилий. Это может касаться денег, работы или другой цели, к которой Обезьяны настойчиво стремились в последнее время. 1 октября им советуют не форсировать события — желаемый результат может оказаться ближе, чем кажется.

Крыса

Крысы привыкли самостоятельно находить выход даже из сложных ситуаций, однако на этот раз помощь может прийти от другого человека.

Разговор с другом или коллегой может неожиданно дать ответ на вопрос, который давно казался неразрешимым. Для Крыс это станет напоминанием: не все проблемы нужно тащить на себе, а просьба о поддержке иногда значительно облегчает жизнь.

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Дракон

1 октября Драконам может открыться правда о человеке, поведение которого в последнее время вызывало сомнения. То, что долгое время оставалось непонятным в дружбе или общении, наконец станет более очевидным.

Полученная информация может изменить отношение Драконов к ситуации. Вместо того чтобы требовать объяснений или продолжать переживать, они могут решить просто оставить эту историю в покое.

Змея

Для Змей главным изменением станет возвращение вдохновения. После периода творческого застоя или нехватки новых идей может неожиданно появиться перспективная идея.

Причём озарение придет именно тогда, когда Змеи перестанут заставлять себя что-то придумывать. Прогулка, отдых и возможность просто насладиться моментом помогут вернуть привычный ритм, а вместе с ним — уверенность в собственных силах.

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Напомним, что октябрь 2026 года, согласно прогнозу астрологов, начнется с периода ясности и прозрения. Этот месяц может помочь по-новому взглянуть на ситуации, избавиться от лишних иллюзий, определиться с приоритетами и отказаться от того, что больше не работает.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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