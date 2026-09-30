Октябрь начнётся с позитива: три знака зодиака оставят проблемы в сентябре

Гороскоп на 1 октября / © Credits

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Октябрь с самого начала может принести приятные перемены представителям трёх знаков зодиака. Согласно астрологическим прогнозам, 1 октября Девы, Скорпионы и Козероги почувствуют прилив оптимизма и смогут оставить часть прошлых трудностей позади.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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В этот день Солнце в Весах образует тригон с Луной в Близнецах. В астрологии такое сочетание связывают с легкостью, позитивным настроением и благоприятными возможностями. Для трёх знаков этот транзит может символизировать удачное начало нового месяца.

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Дева

Сентябрь мог оказаться для Девы довольно насыщенным и непростым. Несмотря на полученный опыт и новые перспективы, представителям этого знака приходилось преодолевать немало трудностей. Однако уже 1 октября ситуация, по прогнозам, начнёт меняться.

Девы могут получить знак или столкнуться с событием, которое поможет им понять, что сложный период остался позади. Оптимистичный настрой также позволит им сосредоточиться на будущем и начать строить планы, которые принесут больше радости.

Скорпион

Для Скорпионов начало октября может стать своеобразным подтверждением того, что впереди их ждет нечто интересное. Если в течение сентября они часто сосредотачивались на негативных моментах, то теперь у них появится возможность изменить этот настрой.

Скорпионы могут заметить положительные изменения не только в своей жизни. Подобный оптимизм будет ощущаться и среди окружающих, а взаимодействие с ними способно дать толчок чему-то новому и перспективному.

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Козерог

Козероги готовы перевернуть страницу сентября и оставить связанные с ним переживания в прошлом. Прошлый месяц преподал им определенные уроки, однако теперь представители этого знака будут стремиться к новому старту.

Астрологическая обстановка 1 октября может придать Козерогам уверенности и надежды. Главной задачей станет сохранить этот позитивный настрой и перенести его на следующие недели, не возвращаясь мысленно к старым проблемам.

Напомним, что октябрь 2026 года, по прогнозу астрологов, начнётся с периода ясности и прозрения. Этот месяц может помочь по-новому взглянуть на ситуации, избавиться от лишних иллюзий, определиться с приоритетами и отказаться от того, что больше не работает.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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