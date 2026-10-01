Доплата к пенсии в октябре: кто получит дополнительные 1 300 гривен

Деньги / фото иллюстративное

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В Украине некоторые категории граждан могут получать доплату к пенсии в размере почти 1 300 гривен.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) поясняют, что в данном случае речь идет не об общем повышении выплат, а о специальной надбавке. Так, доплата предусмотрена для граждан, которым назначена пенсия по инвалидности или за выслугу лет.

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Сумма этой выплаты привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и равна его половине. С учетом текущих показателей размер доплаты составляет 1 297,50 гривен.

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Право на доплату к пенсии имеют следующие категории граждан:

неработающие военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет;

неработающие лица с инвалидностью, получающие пенсию по инвалидности и содержащие нетрудоспособных членов семьи, в частности детей, не достигших 18 лет.

Доплата назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на попечении пенсионера. Главное условие для её назначения — отсутствие у такого члена семьи личных доходов, в частности пенсионных выплат или государственной социальной помощи.

Если у человека одновременно имеются основания для получения нескольких видов социальной поддержки или этой надбавки, ему придется выбрать только один вариант, поскольку параллельное начисление нескольких льгот законом не предусмотрено.

Как оформить выплату

Для того чтобы гражданину назначили такую надбавку, ему необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать заявление через веб-портал электронных услуг ПФУ.

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При оформлении необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, родственные связи и то, что нетрудоспособный член семьи находится на иждивении. Также необходимо подтвердить, что пенсионер не работает.

Изменения в Украине с 1 октября — что нужно знать

С 1 октября 2026 года в Украине вступил в силу ряд изменений касательно коммунальных тарифов, субсидий, выплат и банковского обслуживания. В октябре минимальная заработная плата составит 8 647 тысяч гривен в месяц, а при почасовой оплате — 52 гривны в час.

Пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц, имеющих право на его получение, остается на уровне двух тысяч гривен для взрослых и трех тысяч гривен для детей и людей с инвалидностью. Об общем повышении этих сумм именно с 1 октября в проверенных сообщениях не говорится.

Некоторые из нововведений касаются и пенсионеров. В частности, пенсионеры, которым в октябре исполняется 70, 75 или 80 лет, будут получать ежемесячные возрастные доплаты (от 300 до 570 гривен при условии, что общая пенсия не превышает 10 340,35 тысяч гривен).

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Кроме того, с 1 октября «Укрэксимбанк» прекратил сотрудничество с ПФУ: банк больше не обслуживает пенсионные и социальные счета. Получателям, которые не изменили реквизиты на другой банк, выплаты временно переведены в «Укрпочту».

Пенсии в Украине в 2026 году — последние новости

С 1 мая 2016 года государственным служащим при выходе на пенсию начисляют 60% от заработной платы, а 90% сохранили только тем, кому выплата была назначена до этой даты. Если на момент оформления человек уже не работал в государственных органах, расчёт производится исходя из зарплаты действующего служащего на аналогичной должности и в том же звании, что и на последнем месте службы.

Стоит отметить, что средняя пенсия в Украине за первое полугодие 2026 года выросла на 728 гривен и по состоянию на 1 июля составляет 7 272 тысячи гривен, но около двух третей пенсионеров получают менее семи тысяч гривен. Между регионами разница в средних выплатах превышает четыре тысячи гривен, тогда как более 1,9 миллиона пенсионеров получают более 10 тысяч гривен.

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