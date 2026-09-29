Пенсионерам грозит штраф в транспорте: когда льготный проезд не действует

Когда пенсионерам в транспорте грозит штраф / © ТСН

Реклама

Украинские пенсионеры, привыкшие передвигаться по городу без затрат, могут получить неприятное известие. Поездка в общественном транспорте теперь может обернуться штрафом. Пенсионеров, несмотря на льготы на бесплатный проезд, могут штрафовать. Рассказываем поподробнее, кого это касается.

Могут ли оштрафовать пенсионера за проезд без билета: правила

Наличие права на льготу освобождает пенсионеров от покупки стандартного проездного билета в городском транспорте. Впрочем, часто предъявление только пенсионного удостоверения бывает недостаточно, отмечают в Киевском городском совете.

Реклама

Пенсионное удостоверение не открывает возможности пользоваться любым транспортом бесплатно. Льгота охватывает, прежде всего, коммунальный городской транспорт. На междугородном и пригородном направлениях действуют совсем другие нормативные правила.

Реклама

В маршрутках вопрос проезда льготников решается индивидуально — на основе договоренностей между перевозчиками и местными органами власти. Перед посадкой всегда спрашивайте водителя, можете ли вы ехать бесплатно по пенсионному удостоверению.

В такси таких льгот нет вообще. Чтобы избежать неприятных разговоров с контроллерами, запомните, что любой вход в транспорт должен быть валидирован. В частности, в Киеве вам нужно воспользоваться «Картой киевлянина», во Львове — «ЛеоКарт» и т.д.

Даже если карта привязана к льготной категории, ее физическое прикладывание к валидатору является обязательным. Только после успешного считывания поездка считается законной.

Если этого не сделать и не просканировать вашу карточку, даже при условии права на бесплатный проезд, контролер имеет право оштрафовать вас за проезд без билета.

Реклама

Доплаты украинским пенсионерам: последние новости

Напомним, в проекте Госбюджета-2027 предусмотрено повышение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 2595 до 2878 грн. В связи с этим, ежемесячная доплата по уходу для части пенсионеров старшего возраста, которая составляет 40% от этой суммы, может возрасти до 1 151,2 грн.

Деньги не начисляют автоматически. Для назначения выплаты человек должен достигнуть 80 лет, получать пенсию по возрасту, проживать самостоятельно и не иметь трудоспособных родственников, обязанных по закону его содержать. Кроме того, обязательным условием является медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

Чтобы оформить доплату, пенсионеру или его представителю следует пройти медицинское обследование, получить заключение врачебной комиссии и подать его вместе с пакетом документов в Пенсионный фонд Украины.

С января 2027 года в Украине ожидается пересмотр пенсий из-за планового роста прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 2595 до 2878 грн. Соответственно, минимальная пенсия по возрасту вырастет на 283 грн, а максимальная выплата, предусмотренная для отдельных категорий со специальными пенсиями, увеличится на 2 830 грн и достигнет 28 780 грн.

Реклама

Рост государственных стандартов оставляет существенный разрыв с реальными расходами граждан: фактический прожиточный минимум для пенсионеров еще в июле 2026 года достиг 7455 грн.

Новости партнеров

Новости партнеров