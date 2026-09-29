Европе грозят сильные ливни и наводнения: какие страны окажутся под ударом стихии

Европу накроют сильные ливни: где прогнозируются наводнения / © unsplash.com

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В ближайшие дни над частью Европы резко ухудшится погода. Из-за сильных дождей в отдельных районах прогнозируются подтопления дорог и домов, а также локальные внезапные наводнения.

Об этом сообщило польское издание DobraPogoda24.

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Непогода ожидается в период с 29 сентября по 3 октября. Под ударом окажутся Португалия, Испания и Франция, где сформируется зона интенсивных осадков. Причиной станет атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном.

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Наибольшее количество осадков прогнозируется на северо-западе Португалии, в центральных, восточных и северо-восточных районах Испании, а также на юге и юго-востоке Франции. В зависимости от региона там может выпасть от 30 до 170 литров воды на квадратный метр.

Опасность заключается в том, что значительное количество осадков может выпасть всего за несколько часов. Кроме того, отдельные территории могут неоднократно подвергаться сильным ливням. Из-за этого возрастает вероятность быстрого накопления воды и подтоплений.

Наибольший риск внезапных наводнений ожидается в отдельных районах юга и юго-востока Франции. Особенно уязвимыми будут низменные и застроенные территории, где возможности отвода большого количества воды ограничены.

В то же время значительная часть центральной, северо-восточной и южной Европы будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления, поэтому там погода будет мягкой и спокойной.

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Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань сообщал, что тёплые осенние дни в Украине вскоре сменятся заметным похолоданием.

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