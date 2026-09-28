Последние дни "бабьего лета": синоптики рассказали, когда в Украину наступит похолодание

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

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В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и теплая погода, хотя синоптики уже предупреждают о сильном ветре во многих регионах и приближении первых заморозков.

Какую погоду ожидать в Украине 29 сентября — узнайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что «бабье лето» пока продолжается в Украине, однако на горизонте уже просматриваются первые заморозки. По его словам, сейчас над регионом господствует мощный восточный антициклон, который перекрыл путь влажным циклонам из Атлантики и с юга. Из-за этого будет дуть сильный ветер, но погода останется солнечной.

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С 29 сентября по 1 октября ожидается стабильная тёплая погода без осадков и с малооблачным небом. Ночами и утром будет прохладно — от +5 до +10 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до +15…+20 градусов тепла. Как отмечает синоптик, похолодания стоит ожидать ближе к выходным.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 29 сентября по стране ожидается небольшая облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью и утром в западных областях местами будет сохраняться туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с; в южной части днём местами возможны порывы 15–20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +20 градусов тепла. В южной части ночью столбики термометров будут показывать от +9 до +14 градусов тепла, днем будет около +18…+23 градусов тепла.

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В Карпатах ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов тепла, днём ожидается около +10…+15 градусов тепла.

Погода в Украине 29 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 29 сентября будет небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +15 до +20 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов тепла, днём следует ожидать +18…+20 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 29 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман, синоптики предупреждают об ухудшении видимости до 500–1000 метров. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается около +17…+22 градусов тепла.

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Во Львове температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +20 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 29 сентября ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с, днём возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днём от +19 до +24 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём ожидается от +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Харькове

Во вторник, 29 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачностьбез значительных осадков, однако синоптики предупреждают о штормовых порывах ветра.

По данным метеорологов, в течение дня в городе и области северо-восточный ветер усилится до 7–12 м/с, а днём его порывы будут достигать 15–20 м/с. В связи с этим в регионе объявленпервый, желтый, уровень опасности.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре в Харьковской области 29 сентября / © Укргидрометцентр

Ночная температура воздуха в регионе будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, а днём столбики термометров поднимутся до 16–21 градуса. В самом Харькове ночью прогнозируют 9–11 градусов, а днём воздух прогреется до 18–20 градусов.

Погода в Одессе

В Одесской области 29 сентября будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9–14 м/с, местами возможны порывы до 15–17 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +21 градуса тепла. Температура морской воды будет колебаться от +17 до +18 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на побережье Одесской области 29 сентября: ожидается очень сильное волнение моря, порывы ветра до 15-20 м/с и опасное понижение уровня моря в Днепро-Бугском лимане.

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях на побережье Одесской области 29 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придут заморозки.

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