Останні дні "бабиного літа": синоптики розповіли, коли до України прийде похолодання

Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

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Найближчими днями в Україні утримається суха та тепла погода, хоча синоптики вже попереджають про сильний вітер у багатьох регіонах та наближення перших заморозків.

Якої погоди очікувати в Україні 29 вересня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що «бабине літо» поки що триває в Україні, однак на горизонті вже проглядаються перші заморозки. За його словами, зараз над регіоном панує потужний східний антициклон, який перекрив шлях вологам циклонам з Атлантики та півдня. Через це відчуватиметься сильний вітер, але погода залишатиметься сонячною.

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Від 29 вересня по 1 жовтня очікується стабільне тепло без опадів і з малохмарним небом. Ночами та вранці буде свіжо — від +5 до +10 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до +15…+20 градусів тепла. Як зазначає синоптик, очікувати похолодання варто ближче вихідних.

За даними Українського гідрометцентру, 29 вересня по країні очікується невелика хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вночі та вранці в західних областях місцями зберігатиметься туман.

Вітер буде переважно північно-східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями ймовірні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів тепла. У південній частині вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +14 градусів тепла, вдень буде близько +18…+23 градусів тепла.

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У Карпатах вночі температура повітря становитиме від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується близько +10…+15 градусів тепла.

Погода в Україні 29 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщини та у місті Києві 29 вересня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень варто очікувати +18…+20 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 29 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман, синоптики попереджають про погіршення видимості до 500-1000 метрів. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується близько +17…+22 градусів тепла.

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У Львові температура повітря вночі становитиме від +4 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів ви ще нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 29 вересня буде невелика хмарність, без опадів.

Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с, вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +7 до +12 градусів тепла;

вдень від +19 до +24 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +9 до +11 градусів тепла;

вдень очікується від +19 до +21 градуса тепла.

Погода у Харкові

У вівторок, 29 вересня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів, проте синоптики попереджають про штормові пориви вітру.

За даними метеорологів, протягом дня по місту та області північно-східний вітер прискориться до 7–12 м/с, а вдень його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Через це в регіоні оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності.

Синоптики поперджають про шквальний вітер на Харківщині 29 вересня / © Укргідрометцентр

Нічна температура повітря в регіоні коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 16–21 градуса. У самому Харкові вночі прогнозують 9–11 градусів, а вдень повітря прогріється до 18–20 градусів.

Погода в Одесі

На Одещині 29 вересня буде хмарно із проясненнями, прогнозують синоптики. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 9-14 м/с, місцями ймовірні пориви до 15-17 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +21 градуса тепла. Температура морської води коливатиметься від +17 до +18 градусів тепла.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на узбережжі Одещини 29 вересня: очікується дуже значне хвилювання моря, пориви вітру до 15-20 м/с та небезпечний спад рівнів моря у Дніпро-Бузькому лимані.

Синоптики попереджаютть про небезпечні гідрометеорологічні явища на узбережжі Одещини 29 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, коли до України прийдуть заморозки.

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