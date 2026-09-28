Атак реактивними "Шахедами" може поменшати вже найближчими тижнями: експерт назвав причину

Реактивний безпілотник (ілюстративне фото) / © ТСН

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У найближчі тижні Росія може дещо знизити інтенсивність ударів реактивними «Шахедами», однак суттєвого спаду очікувати не варто.

Про це заявив авіаексперт і фахівець із розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Долінце в коментарі «УНІАН».

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За його словами, РФ уже суттєво наростила випуск реактивних ударних платформ, зокрема частково переорієнтувавши потужності, які раніше використовували для складання звичайних бензинових «Шахедів».

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Водночас зараз Росія запускає більше реактивних дронів, ніж встигає виробляти. Саме тому, вважає експерт, найближчим часом інтенсивність таких атак може трохи зменшитися.

«Не варто очікувати, що це буде суттєво», — наголосив Долінце.

За його словами, в найближчі місяці Росія планує наростити виробництво реактивних дронів щонайменше до 2,5–3 тисяч одиниць до кінця року.

Україна готує нові засоби перехоплення

Долінце також зазначив, що Україна запізнилася з підготовкою рішень для перехоплення реактивних дронів.

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За його словами, наразі відповідні випробування пройшли чотири засоби, а ще близько пів сотні компаній працюють над власними розробками.

Водночас залишається відкритим питання, наскільки швидко ці рішення вдасться масштабувати.

За оцінкою експерта, зазвичай від розробки до масового виробництва, насичення підрозділів і навчання військових минає від двох до шести місяців.

Лише після цього рівень перехоплення реактивних «Шахедів» потенційно може наблизитися до показників звичайних бензинових дронів — приблизно 90–95%.

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До похолодання, за прогнозом Долінце, рівень збиття реактивних дронів може зрости від нинішніх 50–55% до 73–83%.

Росія робить ставку на терор: останні новини

Впродовж останнього місяця Київ регулярно зазнає російських атак дронами та періодичних ударів балістичними ракетами.

За словами військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, посилений тиск на столицю є частиною стратегічного задуму Кремля. Він вважає, що через відсутність значних успіхів на фронті Росія намагається тиснути на Україну ударами по Києву та столичному регіону.

Романенко також прогнозує, що Москва може продовжувати таку тактику щонайменше протягом зими, зосереджуючись на Києві та інших ключових містах України. У Кремлі розраховують досягти серйозного переламу до весни 2027 року.

Водночас колишній генеральний директор Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк попередив західні уряди про підготовку Москвою вирішального етапу війни. Російський диктатор розглядає можливість кардинальної ескалації бойових дій впродовж наступних шести місяців, щоб здобути остаточну перемогу за будь-яку ціну.

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