Атаки реактивными «Шахедами» могут уменьшиться уже в ближайшие недели: эксперт назвал причину

Реактивный беспилотник (иллюстративное фото) / © ТСН

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В ближайшие недели Россия может несколько снизить интенсивность ударов реактивными «Шахедами», однако существенного спада ожидать не стоит.

Об этом заявил авиаэксперт и специалист по развитию вооружения и новейших технологий Богдан Долинце в комментарии УНИАН.

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По его словам, РФ уже существенно нарастила выпуск реактивных ударных платформ, в частности, частично переориентировав мощности, которые раньше использовали для сборки обычных бензиновых «Шахедов».

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В то же время сейчас Россия запускает больше реактивных дронов, чем успевает производить. Именно поэтому, считает эксперт, в ближайшее время интенсивность таких атак может немного снизиться.

"Не стоит ожидать, что это будет существенно", - подчеркнул Долинце.

По его словам, в ближайшие месяцы Россия планирует нарастить производство реактивных дронов по меньшей мере до 2,5-3 тысяч единиц до конца года.

Украина готовит новые средства перехвата

Долинце также отметил, что Украина опоздала с подготовкой решений для перехвата реактивных дронов.

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По его словам, соответствующие испытания прошли четыре средства, а еще около полусотни компаний работают над собственными разработками.

В то же время, остается открытым вопрос, насколько быстро эти решения удастся масштабировать.

По оценке эксперта, обычно от разработки до массового производства, насыщение подразделений и обучение военных проходит от двух до шести месяцев.

Только после этого уровень перехвата реактивных «Шахедов» потенциально может приблизиться к показателям обычных бензиновых дронов — примерно 90–95%.

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До похолодания, по прогнозу Долинце, уровень сбивания реактивных дронов может возрасти до 70–80%.

Россия делает ставку на террор: последние новости

В течение последнего месяца Киев регулярно подвергается российским атакам дронами и периодическим ударам баллистическими ракетами.

По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, усиленное давление на столицу является частью стратегического замысла Кремля. Он считает, что из-за отсутствия значительных успехов на фронте Россия пытается давить на Украину ударами по Киеву и столичному региону.

Романенко также прогнозирует, что Москва может продолжать такую тактику как минимум в течение зимы, сосредотачиваясь на Киеве и других ключевых городах Украины. В Кремле рассчитывают добиться серьезного перелома к весне 2027 года.

В то же время, бывший генеральный директор Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк предупредил западные правительства о подготовке Москвой решающего этапа войны. Российский диктатор рассматривает возможность кардинальной эскалации боевых действий в течение следующих шести месяцев, чтобы одержать окончательную победу любой ценой.

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