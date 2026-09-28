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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал в результате удара РФ по зданию НАН Украины: что известно

Бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин получил легкие травмы из-за выбитых стекол во время российского удара по зданию НАН Украины, а его личная помощница, по предварительным данным, погибла.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Владимиру Горбулину 87 лет

Владимиру Горбулину 87 лет / © УНИАН

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин пострадал из-за удара России по зданию Национальной академии наук Украины в историческом центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

ТСН.ua связался с Владимиром Горбулиным. Он уже дома, поскольку получил незначительные травмы из-за выбитых стекол. Сказал, что сейчас отдыхает.

«Чувство юмора не исчезает… Держимся», — сказал он.

Позже стало известно, что личная помощница Владимира Горбулина Наталья, по предварительным данным, погибла. Об этом сообщил собеседник «ВВС News Украина». Вероятно, в момент удара она была рядом со зданием.

  • Владимир Горбулин — доктор технических наук, первый вице-президент Национальной академии наук Украины, первый председатель Национального космического агентства Украины, первый секретарь СНБО Украины — был советником президентов Леонида Кучмы и Петра Порошенко. В 2021 году получил звание Героя Украины. В 2021 и 2022 годах написал книги «Как победить Россию в войне будущего» и «Над пропастью. 200 дней российской войны». Владимиру Горбулину 87 лет.

Напомним, в Киеве 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины. В результате чего вспыхнул масштабный пожар. КМВА сообщили об одной погибшей женщине и пятерых раненых.

На видео, опубликованном очевидцами, видно, как люди вылезают из окон охваченного огнем здания, чтобы спастись от пожара.

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