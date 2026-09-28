Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал в результате удара РФ по зданию НАН Украины: что известно

Владимиру Горбулину 87 лет / © УНИАН

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Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин пострадал из-за удара России по зданию Национальной академии наук Украины в историческом центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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ТСН.ua связался с Владимиром Горбулиным. Он уже дома, поскольку получил незначительные травмы из-за выбитых стекол. Сказал, что сейчас отдыхает.

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«Чувство юмора не исчезает… Держимся», — сказал он.

Позже стало известно, что личная помощница Владимира Горбулина Наталья, по предварительным данным, погибла. Об этом сообщил собеседник «ВВС News Украина». Вероятно, в момент удара она была рядом со зданием.

Владимир Горбулин — доктор технических наук, первый вице-президент Национальной академии наук Украины, первый председатель Национального космического агентства Украины, первый секретарь СНБО Украины — был советником президентов Леонида Кучмы и Петра Порошенко. В 2021 году получил звание Героя Украины. В 2021 и 2022 годах написал книги «Как победить Россию в войне будущего» и «Над пропастью. 200 дней российской войны». Владимиру Горбулину 87 лет.

Напомним, в Киеве 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины. В результате чего вспыхнул масштабный пожар. КМВА сообщили об одной погибшей женщине и пятерых раненых.

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На видео, опубликованном очевидцами, видно, как люди вылезают из окон охваченного огнем здания, чтобы спастись от пожара.

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