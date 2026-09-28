Нові війська з КНДР та мобілізація в РФ: Зеленський б’є на сполох через дії Путіна

Завод «Шахедів» у КНДР та нові війська: Зеленський озвучив дані розвідки про плани РФ / © ТСН

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Росія фактично вже розпочала додаткову мобілізацію та нарощує залучення іноземних бойовиків, а на її території вже перебувають понад 8 тисяч солдатів із Північної Кореї.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за результатами доповіді ГУР.

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«Сьогодні ж була доповідь ГУР по тих заходах, які Росія планує надалі. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію — вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців», — повідомив глава держава.

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Крім того, є нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч.

За даними української розвідки, Північна Корея не лише передає Росії живу силу, а й отримує у відповідь критичні військові технології.

«Росія ж за це платить, зокрема, технологіями, і в обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу „шахед“. Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу», — каже президент.

Зеленський наголосив, що розповсюдженню глобальної загрози необхідно протидіяти спільно, та закликав міжнародну спільноту до рішучих дій і запровадження нових обмежень.

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«Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії, і закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити. І важливо, щоб партнери відчували: треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі, і треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла і допомогла у свій час», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Путін учетверте за рік збільшив російську армію.

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