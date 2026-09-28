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Нові війська з КНДР та мобілізація в РФ: Зеленський б’є на сполох через дії Путіна
За словами Зеленського, Росія фактично розпочала нову мобілізацію та допомогла КНДР розгорнути виробництво «Шахедів».
Росія фактично вже розпочала додаткову мобілізацію та нарощує залучення іноземних бойовиків, а на її території вже перебувають понад 8 тисяч солдатів із Північної Кореї.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за результатами доповіді ГУР.
«Сьогодні ж була доповідь ГУР по тих заходах, які Росія планує надалі. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію — вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців», — повідомив глава держава.
Крім того, є нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї: зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч.
За даними української розвідки, Північна Корея не лише передає Росії живу силу, а й отримує у відповідь критичні військові технології.
«Росія ж за це платить, зокрема, технологіями, і в обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу „шахед“. Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу», — каже президент.
Зеленський наголосив, що розповсюдженню глобальної загрози необхідно протидіяти спільно, та закликав міжнародну спільноту до рішучих дій і запровадження нових обмежень.
«Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії, і закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити. І важливо, щоб партнери відчували: треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі, і треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла і допомогла у свій час», — підсумував він.
Раніше повідомлялося, що Путін учетверте за рік збільшив російську армію.