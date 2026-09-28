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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мальдера прокоментував нічию збірної України з Грузією в Лізі націй

Керманич "синьо-жовтих" дав пресконференцію після матчу в Тбілісі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андреа Мальдера

Андреа Мальдера / © Associated Press

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував нічию з Грузією (0:0) в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Так, звісно, у нас не було багато важливих моментів. Вони дуже сильно сідали у п'ять захисників, звузили глибину для нас. Треба було з технічної точки зору чистіше грати. Були моменти, коли ми наближалися до штрафного майданчика і, на жаль, нам інколи не вистачало цього останнього пасу.

Ми занадто часто грали вертикально у першому таймі, але повторюся: матчі всі різні. Навіть з тактичної точки зору це був складний матч, так само з емоційної. Найважливіше — що команда відреагувала і вони боролися на полі", — сказав Мальдера на пресконференції після гри.

Зазначимо, що у стартовому турі Ліги націй збірна України на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Грузія вдома поступилася Північній Ірландії (0:1).

Наразі збірна України з 4 очками одноосібно очолює свою групу в Лізі націй. Грузія з одним балом посідає третю сходинку.

Інший матч 2-го туру цього квартету між Північною Ірландією та Угорщиною також відбудеться 28 вересня, початок — о 21:45 за київським часом.

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Грузія на виїзді зіграє з Угорщиною. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.

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