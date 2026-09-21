День ангела 28 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 28 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 28 вересня

28 вересня 2026 року привітайте з іменинами В’ячеслава, Валентина, Георгія, Івана, Кирила, Макара, Марка, Нестора, Олександра, Федора, Ганну, Марію, Тетяну, Уляну.

В’ячеслав — старослов’янське походження, означає «велика слава». В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає чесним.

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Валентин — латинське ім’я, перекладається як «здоровий». В дитинстві активний. В дорослому віці стає нерішучим.

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Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «землероб». В дитинстві честолюбний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блаженний». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає справедливим.

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Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як «повернувшись додому». В дитинстві любить вчитися. В дорослому віці стає прямолінійним.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає вірним.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає рішучим.

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Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві тиха. В дорослому віці стає працьовитою.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві вихована. В дорослому віці стає щирою.

Тетяна — давньогрецьке походження, означає «влаштовувати». В дитинстві вперта. В дорослому віці стає активною.

Уляна — латинське ім’я, перекладається як «щастя». В дитинстві спокійна. В дорослому віці стає наполегливою.

День ангела 28 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає, дарує сили, мир у серці та веде доброю дорогою.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, Божого благословення та здійснення найзаповітніших мрій.

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З Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих днів, щирих людей, радісних подій і приводів дякувати Богові.

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Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього недоброго та допомагав у кожній справі.

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З Днем ангела! Нехай у душі панують мир і гармонія, у домі — любов і достаток, а в житті — щастя, здоров’я та Божа ласка.

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