Солодкий присмак у роті без солодощів: цей дивний симптом може попереджати про серйозні хвороби

Чому ми відчуваємо солодкий присмак у роті — пояснення фахівців / © Credits

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Солодкий присмак у роті без попереднього вживання солодощів може виникати як через безпечні тимчасові чинники, так і внаслідок серйозних збоїв в організмі. Оскільки раптова зміна смакових відчуттів іноді стає першим симптомом небезпечних захворювань, важливо вчасно з’ясувати справжню причину такого стану.

Про це пише видання Egeszsegkalauz.hu.

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Відчувати солодкий присмак у роті після вживання десерту чи фруктів цілком природно. Проте зовсім інша річ, коли такий присмак з’являється натщесерце або коли звичайна вода й солоні страви раптом здаються солодкими.

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Тут важливо розрізняти «викривлення» смаку звичайної їжі та появу так званого фантомного смаку, який виникає сам по собі, без участі напоїв чи продуктів. Це зовсім не вигадка людини, а реальний розлад смакового сприйняття.

Сам по собі солодкий присмак у роті не вказує на конкретний діагноз. Щоб з’ясувати джерело проблеми, лікарю важливо знати деталі: коли вперше з’явився цей стан, скільки він триває, як часто турбує та якими ще симптомами супроводжується.

Збій обміну речовин і гормонів може впливати на зміну присмаку у роті

Розлади у роботі щитоподібної залози, як-от гіпотиреоз, або розвиток цукрового діабету нерідко спотворюють смакові відчуття. Людина може помітити, що звична їжа втрачає свій привабливий смак або набуває дивних відтінків, хоча самі по собі такі зміни ще не є беззаперечним доказом патології.

Ще однією поширеною причиною буває стан кетозу, коли через дефіцит вуглеводів організм починає розщеплювати жири з утворенням кетонів. Таке нерідко трапляється під час суворих дієт і супроводжується специфічним запахом з рота, проте звичайний харчовий кетоз не слід плутати з дієтичним або діабетичним кетоацидозом, який становить реальну загрозу для життя.

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Дуже важливо чітко розрізняти легку солодкість у роті та виражений яблучний чи ацетоновий запах від подиху. Якщо разом із цим з’являються нестерпна спрага, прискорене сечовипускання, нудота, біль у животі, задишка чи сильна слабкість, це свідчить про гострий кетоацидоз. У такій ситуації потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу.

На зміну присмаку у роті можуть впилвати розлади нервової системи

Сприйняття смаку напряму залежить від чіткої взаємодії язика, нервових шляхів і головного мозку. Рецептори ротової порожнини зчитують подразники та передають сигнали нервами до мозкових центрів обробки, тому будь-який збій на цьому шляху може миттєво спотворити смакові відчуття.

Зокрема, дивні смакові або нюхові відчуття іноді супроводжують окремі форми епілептичних нападів. Такі напади зовсім не обов’язково виглядають як судоми чи непритомність, якими їх звикли уявляти.

Якщо незвичний присмак з’являється раптовими короткочасними нападами за однаковим сценарієм і супроводжується безпідставним страхом, відчуттям дежавю чи легким дезорієнтуванням, про ці симптоми варто негайно повідомити свого сімейного лікаря.

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Звичні смаки також можуть стати іншими після вірусної інфекції

Під час застудних захворювань, грипу чи коронавірусу сприйняття їжі часто змінюється, адже відчуття смаку тісно пов’язане з нюхом. Через закладеність носа або ураження рецепторів вірусом звичайні продукти починають смакувати зовсім інакше.

При цьому смак не обов’язково просто зникає чи слабшає. Улюблена страва може раптово викликати відразу або набути нетипових відтінків. Зрозуміти, де саме стався збій — у смакових чи нюхових рецепторах — допоможе перевірка того, як ви сприймаєте знайомі різкі запахи, наприклад кави чи прянощів.

Зазвичай після одужання всі відчуття відновлюються самостійно, проте так буває не завжди. Якщо після зникнення основних симптомів застуди проблеми зі смаком і нюхом залишаються, слід проконсультуватися з ЛОР-лікарем. У разі тривалих порушень фахівці часто призначають спеціальну нюхову тренінг-терапію, яка полягає в регулярному свідомому вдиханні різних виражених ароматів.

Змінення смаку також можуть викликати запалення носа та пазух

Закладеність носа, тиск або біль в обличчі, а також виділення можуть свідчити про те, що зміна смаку пов’язана із запаленням дихальних шляхів. Це може бути спричинено як вірусами, так і бактеріями, але більшість синуситів мають вірусне походження.

Важливо розуміти, що поява дивного присмаку у роті може бути спричинене лікуванням антибіотиками. Необхідність прийому таких ліків може бути визначена на основі симптомів, перебігу захворювання та медичного обстеження.

Також варто пам’ятати, коли саме почалася зміна смаку. Якщо ви помітили це лише після початку лікування, повідомте про це свого лікаря, оскільки деякі антибіотики самі по собі можуть впливати на ваш смак.

У разі рефлюксу вміст шлунка також може повертатися назад до рота

Рефлюкс — це коли вміст шлунка потрапляє назад у стравохід. Цей процес також здатен змінювати смакові відчуття, якщо шлунковий сік досягає горла чи ротової порожнини. Найчастіше це викликає гіркоту або кислинку, однак деякі люди скаржаться саме на солодкуватий присмак, який стає більш вираженим у нічний час. Печія вважається головною ознакою цієї патології, хоча вона проявляється далеко не в усіх. Про наявність рефлюксу можуть свідчити постійне першіння, кашель, хриплість голосу. При цьому важливо простежити, чи не посилюються неприємні симптоми одразу після щільної вечері, у положенні лежачи або зранку після сну.

Щоб полегшити нічний стан, фахівці радять утримуватися від вживання їжі принаймні за три години до сну та виключити з раціону продукти-тригери. Якщо ж виникли дискомфорт або біль під час ковтання, а також спостерігається безпідставна втрата ваги, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Що означає відчувати солодкий присмак у роті зранку

Через нічну сухість у ротовій порожнині перший ранковий ковток звичайної води може здатися дивовижно солодким. Фахівці Клініки Клівленда пояснюють цей ефект різницею кислотності: за ніч середовище в роті стає більш кислим, тому звичайна вода сприймається зовсім інакше, хоча її склад залишається незмінним.

Простежте, чи зникає цей солодкавий присмак після кількох ковтків, чи відчуття залишається на весь день. Навіть якщо солодкий присмак швидко минає, про регулярну сухість варто сказати лікарю чи стоматологу, адже нестача слини суттєво впливає на роботу смакових рецепторів.

Коли слід звернутися до лікаря

Якщо ви періодично відчуваєте солодкий присмак у роті, проте він зникає сам по собі і не супроводжується іншими симптомами — хвилюватися не варто. Однак, якщо симптом регулярно повторюється, зберігається або посилюється, вам слід звернутися до свого сімейного лікаря. Також варто звернутися за допомогою, якщо зміна смаку змушує вас їсти менше або навіть втрачати задоволення від їжі.

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