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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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«Тільки взявся за чашку — і тут вибух»: очевидець розповів про удар реактивного дрона по президії НАН у Києві

Науковець розповів, як дивом вижив після влучання ворожого реактивного дрона у будівлю президії НАН України в центрі Києва.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по НАН України у Києві

Удар по НАН України у Києві / © ДСНС

Російський дрон влучив у будівлю президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській у Києві. Російські окупанти вдарили по будівлі у самому центрі столиці, поруч — Будинок вчителя, посольство Німеччини, червоний корпус Національного університету імені Тараса Шевченка.

Ярослав Луців, кандидат геолого-мінералогічних наук та вчений секретар відділення знаходився у будівлі за 50 метрів від епіцентру вибуху. В ексклюзивному коментарі ТСН.ua він розповів про пережите.

«Мене на два метри викинуло в коридор»

«Я перебував за 50 метрів від епіцентру вибуху, у кабінеті 450. Була обідня перерва, я поїв і приготував чай. І тільки взявся за чашку і тут вибух. Мене на два метри викинуло в коридор. Радий, що живий і неушкоджений», — розповів ТСН.ua Ярослав Луців.

Вчений вже трохи відійшов від пережитого шоку, каже що якраз їде додому.

«Спочатку, я думав, що вдарило об нашу стіну, побіг подивитися у вікно. Але прилетіло за 50 метрів в кутовий кабінет нашого керівника науково-організаційного відділу, який ймовірно загинув, бо на дзвінки не відповідав, не знаю, що з ним. Там все загорілося і посипалося. Навпроти його приймальні, ще один кабінет, у якому заблокувало двох людей — це керівник і його заступник, їх знімали за допомогою драбин з палаючого вікна рятувальники. Полум’я і дим було дуже сильним і вони стояли на підвіконниках», — пригадує він.

Порятунок з вогню та що врятувало частину колективу

Одному з керівників і секретаркам пощастило, що вони у відпустці і їх в момент атаки не було у приміщенні.

«Їм справді пощастило, а ще тим, хто під час обідньої перерви пішов обідати до кафе або додому. Бо все трапилося під час закінчення перерви, десь о 13:50, чи 13:55. Мене не заблокувало і можна було вільно покинути приміщення. Ми ще з дівчатами почали носити вогнегасники, щоб гасити полум’я, але воно не допомагало, поки не прибули рятівники. І попросили всіх вийти надвір», — пригадує Ярослав Луців.

140-річна будівля: від пансіону графині до ударів російського дрона

Будівлю до цього часу гасять пожежники. Це старовинна споруда, яка колись належала графині Левашовій, будинок так і називали кияни «пансіон мадам Левашової», який діяв при Фундулеївській гімназії. У власності Академії наук України будівля перебуває з 1919 року.

Споруді, в якій знаходиться президія Академії наук, 140 років. У 1850-х роках архітектор О. Беретті на замовлення київського генерал-губернатора збудував тут двоповерховий будинок дівочого пансіону графині Є. Левашової. 1891—92 було надбудовано третій поверх (арх. К. Тарасов). Будинок пережив у Києві декілька воєн, а постраждав від путінського реактивного дрону.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, окупанти вдарили по центру Києва, через що загорілася будівля Національної академії наук України, що в Шевченківському районі.

Люди намагалися врятуватись з охопленої вогнем будівлі, вилазячи з неї через вікна.

Президент Зеленський відреагував на цей удар і пообіцяв РФ відповідь.

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