Морква буде хрумкою, смачною та соковитою до самої весни: як правильно зберігати

Де і за якої температури зберігати моркву / © pixabay.com

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Щоб морква не в’янула, не ставала м’якою і не починала гнити вже через кілька тижнів після збирання, важливо правильно підготувати її до зимового зберігання. Найкраще лежать здорові, непошкоджені коренеплоди без тріщин, плям і слідів хвороб. Не варто одразу після викопування відправляти моркву в погріб. Спочатку її потрібно перебрати, очистити від великих грудок землі та добре охолодити.

Де і за якої температури зберігати моркву

Ідеальне місце для моркви — темний, прохолодний льох або підвал із гарною вентиляцією. Оптимальна температура зберігання моркви — приблизно 0…+4 °C, а вологість має бути достатньо високою, щоб коренеплоди не втрачали воду.

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Якщо в приміщенні занадто тепло, морква швидше втрачає соковитість і починає проростати. За надмірної вологості та поганої вентиляції, навпаки, підвищується ризик появи плісняви та гнилі.

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Перед закладанням урожаю варто перевірити сам погріб: прибрати зіпсовані овочі, провітрити приміщення та переконатися, що там немає конденсату.

Найпростіший спосіб зберігання моркви — пісок

Один із перевірених способів зберігання моркви взимку — у піску. Для цього використовують ящик або іншу місткість із невеликими отворами для вентиляції.

На дно насипають шар злегка вологого, але не мокрого піску. Зверху викладають моркву так, щоб коренеплоди не торкалися один одного, після чого засипають їх піском. Потім роблять наступний шар.

Такий спосіб допомагає зменшити випаровування вологи, тому морква довше залишається твердою, соковитою та хрумкою.

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Важливо не використовувати мокрий пісок: якщо він буде занадто вологим, коренеплоди можуть почати псуватися.

Що зробити, щоб морква не гнила до весни

Після закладання овочі бажано періодично оглядати. Якщо одна морквина почала псуватися, її потрібно одразу прибрати, щоб проблема не поширилася на сусідні коренеплоди.

Не варто зберігати моркву поруч із яблуками та іншими плодами, які виділяють етилен, якщо немає можливості забезпечити гарну вентиляцію.

Ще одна важлива деталь — не обрізайте моркву занадто близько до самого коренеплоду. Бадилля потрібно видалити, адже воно продовжує забирати вологу, але сам коренеплід краще не пошкоджувати.

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