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Королева Мері з чоловіком-королем з'явилася в елегантному образі на галаприйомі
Королева Мері та король Фредерік X відвідали Палац Крістіана VII в Амалієнборгу, де відбулася галавечеря, присвячена данській армії.
Ця багаторічна традиція знову звела пару разом перед камерами.
Вечеря була присвячена тим, хто відзначав 25-річчя служби у Збройних силах Данії, річницю, яку Данія щороку святкує 26 вересня.
Вибір цієї дати має власну історію. Нагорода була заснована 1945 року, збігшись з днем народження Крістіана X, прадіда Фредеріка, і відтоді ці дві дати нерозривно пов'язані. Цієї суботи йому виповнилося б 156 років.
З цієї нагоди королева Мері одягла парадну форму Збройних сил Данії, яку вона вперше публічно продемонструвала у січні 2019 року. Поверх довгої чорної сукні дружина Фредеріка X одягла приталений жакет, у якому особливу увагу привертали золоті деталі: вишиті еполети на плечах, ґудзики та пояс, що підкреслює талію. Все це доповнювали медалі та нагороди, що прикрашали жакет, що було доречним для вечері, присвяченої 25-річчю служби військовослужбовців.
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Мері обрала діамантові сережки і, прибувши до палацу, також взяла із собою невелику чорну сумочку. Для зачіски вона обрала низький гладкий пучок, зібраний назад. А макіяж її також був стриманим: губи природного відтінку та трохи підкреслені очі.
Також король та королева взяли участь у заходах, присвячених 150-річчю Фонду Карлсберга, під час якого відкрили портрет короля Фредеріка X.