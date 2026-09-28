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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
2 хв

Королева Мері з чоловіком-королем з'явилася в елегантному образі на галаприйомі

Королева Мері та король Фредерік X відвідали Палац Крістіана VII в Амалієнборгу, де відбулася галавечеря, присвячена данській армії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Фредерік X та королева Мері

Король Фредерік X та королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Ця багаторічна традиція знову звела пару разом перед камерами.

Вечеря була присвячена тим, хто відзначав 25-річчя служби у Збройних силах Данії, річницю, яку Данія щороку святкує 26 вересня.

Король Фредерік X та королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X та королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Вибір цієї дати має власну історію. Нагорода була заснована 1945 року, збігшись з днем ​​народження Крістіана X, прадіда Фредеріка, і відтоді ці дві дати нерозривно пов'язані. Цієї суботи йому виповнилося б 156 років.

З цієї нагоди королева Мері одягла парадну форму Збройних сил Данії, яку вона вперше публічно продемонструвала у січні 2019 року. Поверх довгої чорної сукні дружина Фредеріка X одягла приталений жакет, у якому особливу увагу привертали золоті деталі: вишиті еполети на плечах, ґудзики та пояс, що підкреслює талію. Все це доповнювали медалі та нагороди, що прикрашали жакет, що було доречним для вечері, присвяченої 25-річчю служби військовослужбовців.

(гортайте фото праворуч)

Мері обрала діамантові сережки і, прибувши до палацу, також взяла із собою невелику чорну сумочку. Для зачіски вона обрала низький гладкий пучок, зібраний назад. А макіяж її також був стриманим: губи природного відтінку та трохи підкреслені очі.

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X та королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X та королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Також король та королева взяли участь у заходах, присвячених 150-річчю Фонду Карлсберга, під час якого відкрили портрет короля Фредеріка X.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

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