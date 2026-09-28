Ахтем Сеітаблаєв розсекретив, скільки у стосунках із новою коханою і чим вона його підкорила

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

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Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв зізнався, скільки вже перебуває у стосунках із новою обраницею та чим вона підкорила його серце.

Знаменитість знову не одинак. Режисер перебуває у стосунках із громадською діячкою Оленою. Ахтем Сеітаблаєв на проєкті "Тур зірками" говорить, що неабияк щасливий зараз. У стосунках пари панує взаєморозуміння та повага. Закохані хочуть тішити одне одного та дарувати відчуття тепла. Режисер говорить, що кохана його підкорила тим, що вони з нею на одній хвилі.

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«Мені поруч із нею змістовно. Ми поважаємо в першу чергу одне одного. Я відчуваю і майже переконаний в тому, що наші стосунки можна назвати партнерськими. Стосунками дорослих людей, з певним життєвим досвідом, яким не потрібно доводити щось одне одному. Для мене взаємостосунки — це певний парний танок, де деякі речі потрібно проговорювати, але, як на мене, більшу частину речей непотрібно проговорювати, бо інакше виходить, що ви не вдвох виконуєте цей танок. Станом на зараз я маю відчуття тепла, відповідальності, бажання робити одне одному приємно і повагу», — ділиться режисер.

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Ахтем Сеітаблаєв із новою коханою / © Київфільм

Загалом пара вже понад рік перебуває в стосунках. Ахтем Сеітаблаєв говорить, що вони будують спільні плани на майбутнє, хоч намагаються й не загадувати на перед. До речі, також 53-річний режисер висловився й про народження дітей. Актор не виключає, що це може статися у майбутньому, але головне, аби на це були сили.

«Ми дещо плануємо, намагаємося бути разом стільки, скільки дозволяє зайнятість обидвох. Не хочеться прямо планувати, але певні плани, звичайно є. Все може бути (щодо народження дітей — прим. ред.), аби вистачило сил», — говорить режисер.

Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв заговорив про шлюб доньки. Також режисер висловився про зятя — чоловіка Назли.

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