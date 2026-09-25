"Приїхав до мене в Київ": Ахтем Сеітаблаєв заговорив про шлюб доньки та її обранця

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

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Український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв розповів про шлюб доньки Назли в Бельгії, знайомство з її чоловіком та особливий жест нареченого.

Старша донька Ахтема кілька років тому створила власну родину. Назля живе в Бельгії разом із чоловіком Рустемом. Пара познайомилася через соцмережі. Обранець режисера також має кримськотатарське походження. Його родина мешкає в Бельгії близько 40 років. Та перед весіллям чоловік вирішив особисто приїхати до Києва.

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«Майбутній чоловік доньки приїхав до мене сюди, в Київ, попросити руки. Зробив це традиційно. Це було так щемко, що я не очікував, що став таким сентиментальним після 50 років», — зізнався Ахтем Сеітаблаєв в інтерв1ю Blick.ua.

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Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / © instagram.com/akhtemseit

Для Сеітаблаєва цей момент став особливо емоційним, адже майбутній зять не просто попросив благословення, а дотримався традиції. Згодом у режисера з’явився ще один особливий сімейний статус — дідуся.

«Я взагалі не вмію їй відмовляти. Вона щось просить — і я все даю», — розповідав Сеітаблаєв про свою онуку Аріану.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / © instagram.com/akhtemseit

Дівчинка народилася у січні 2023 року. Вперше взяти онуку на руки Ахтем зміг лише через кілька місяців — під час поїздки за кордон у травні. За словами режисера, з Аріаною він набагато м’якший, ніж свого часу був із власними дітьми.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою та онукою / © instagram.com/akhtemseit

Втім, відстань і військова служба не дозволяють йому часто бачитися з донькою та онукою. Сеітаблаєв зазначав, що зустрічі здебільшого припадають на його відпустки. Якщо дозволяють обставини, він намагається витратити частину цього часу на дорогу до Бельгії, аби бодай на день-два побути з рідними.

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Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв уперше показав нову обраницю-красуню після розриву з нареченою.

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