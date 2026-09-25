Огірок завдовжки 7,5 метра та гарбуз-велетень: садівники представили свої овочі на змаганнях (фото)

Гарбуз-гігант вагою майже пів тонни показали на змаганнях / © SWNS

Реклама

У Великій Британії стартував конкурс гігантських овочів, куди завітають понад 65 тисяч глядачів. Лише за перший день фермери встановили сім рекордів Гіннеса: вони показали півтонний гарбуз, 26-кілограмовий буряк та інші овочі-велетні, які доводиться возити вантажівками.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Реклама

У п’ятницю, 25 вересня, судді виставки розпочали заміри й одразу зафіксували нові рекорди Гіннеса. Серед них — зерно кукурудзи вагою 0,8 фунта, кущ огірка заввишки 24,6 фута та 26-кілограмовий буряк. Загалом на змаганнях представлено 33 категорії овочів.

Реклама

Справжньою зіркою цьогорічної виставки став 67-річний Грем Барратт, який привіз на конкурс одразу дев’ять овочів. Його головна гордість — гарбуз вагою 465,5 кг та діаметром 130 дюймів. Щоб доставити цього велетня на суддівський стіл, знадобився вилковий навантажувач. Крім того, фермер уже побив світовий рекорд, виростивши огірок завдовжки 7,5 метрів.

«Гарбуз важить 465,5 кг, і я впевнений, що це мій особистий рекорд, але це ще не все. Є один чи два досить великі, але все залежить від того, наскільки товста на них шкірка. У гарбузів товщина шкірки має значення — у вас може бути гігантський гарбуз з дуже тонкою шкіркою, і він не важив би так багато. Знадобилося багато зусиль, щоб помістити його на виставку», — поділився Грем.

Овочі-гіганти презентували садівники на змаганнях / © SWSN

Секретом своїх надприродних врожаїв він називає постійне насичення ґрунту поживними речовинами та використання рідких морських водоростей для стимуляції росту.

Серйозним конкурентом став 71-річний пенсіонер Джо Атертон, який подав на конкурс аж 20 заявок. Він сподівається на перемогу завдяки 13-кілограмовій дині та в’язці цибулі вагою 18,5 кг. Головним секретом свого успіху чоловік вважає правильний вибір насіння та досвід вирощування.

Реклама

Овочі-гіганти презентували садівники на змаганнях / © SWNS

Натомість 82-річний Пітер Глейзбрук, який присвятив вирощуванню гігантських овочів 40 років свого життя, представив здоровенний баклажан вагою 3,564 кг та буряк на 11,66 кг. Він зізнався, що цьогорічний сезон виявився складним.

Овочі-гіганти презентували садівники на змаганнях / © SWNS

«Цього року погода була складною, і проти мене, було надто спекотно та сухо, щоб щось набуло належного розміру. Мій баклажан важить 3,564 кг — це тільки початок, але я не очікую перемоги, але це хороший запис», — розповів фермер.

Овочі-гіганти презентували садівники на змаганнях / © SWNS

Варто відзначити, що призові місця знаходять і нових героїв: Меґґі Волтер отримала 1000 фунтів стерлінгів за найважчі помідори. А абсолютним рекордсменом серед гарбузів на виставці став вражаючий плід вагою 1258 кг. За правилами конкурсу, вся заявлена продукція має бути вирощена виключно у Великій Британії, Північній Ірландії, Республіці Ірландія або на Нормандських островах.

Овочі-гіганти презентували садівники на змаганнях / © SWNS

Нагадаємо, врожай британця Грема Барратта знову приголомшив експертів Книги рекордів Гіннеса. Найбільший успіх йому приніс часник вагою майже 1,75 кілограма.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів