Королева Летиція та король Філіп VI іспанські зробили важливу заяву

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

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Під час офіційної поїздки вони відвідають Гельсінкі та Рованіємі, столицю Лапландії.

Монарша пара здійснить державний візит до Фінляндії у супроводі міністра закордонних справ, Європейського союзу та співробітництва Хосе Мануеля Альбареса. Це перший державний візит короля і королеви до цієї скандинавської країни з часів візиту короля Хуана Карлоса I та королеви Софії 1989 року.

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Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

За даними Міністерства закордонних справ, метою цієї поїздки є зміцнення двосторонніх відносин між країнами, які є партнерами по Європейському союзу та союзниками по НАТО, пише vanitatis.

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Нагадаємо, сьогодні королева Іспанії дала старт навчального року в одному з закладів Лас-Пальмас-де-Гран-Канарії.

Королева Летиція / © Getty Images

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