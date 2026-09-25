У Непалі місяць тому зникли безвісти 56 українців: яка їхня подальша доля

Що зараз відбувається з пошуком 56 українців, які зникли під час повені в Непалі / © AP

Реклама

Минає місяць відтоді, як 26 серпня на півночі Непалу та в Тибетському автономному районі (КНР) сталися раптові руйнівні повені й зсуви ґрунту. Станом на 25 вересня офіційно зниклими безвісти внаслідок стихійного лиха вважають 56 громадян України.

Що відомо про їхню долю, відповіли в МЗС України для ТСН.ua.

Реклама

За даними компетентних органів Непалу, статистика залишається незмінною: 1451 особа загинула, 6150 осіб вважаються зниклими безвісти.

Реклама

За повідомленням китайської сторони, загалом підтверджено загибель 43 осіб, 519 осіб вважаються зниклими безвісти (серед них 261 іноземець із 23 країн).

Станом на 25 вересня офіційна кількість зниклих та розшукуваних громадян України становить 56 осіб. Інформацію про підтверджених загиблих або поранених українців не оприлюднено.

Посольство України в Китаї продовжує процес передавання ДНК-даних родин зниклих громадян китайській стороні. Це робиться для того, аби у разі виявлення тіл, їх могли опізнати.

За даними Нацполіції:

Реклама

у 39 випадках відібрано зразки біоматеріалу у близьких родичів та призначено молекулярно-генетичні експертизи;

у 4 випадках отримано доступ (в Україні) до особистих речей зниклих для встановлення їхніх ДНК-профілів;

у 4 випадках відібрано біологічні зразки у братів/сестер зниклих та призначено відповідні дослідження;

щодо 2 осіб близькі родичі, які проживають на території ЄС, надали біологічні зразки за місцем перебування та направлять результати українським слідчим після отримання висновків.

«Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань. Департаментом консульської служби МЗС України, посольствами України в Індії та КНР із залученням відповідних компетентних органів вживаються заходи з метою розшуку та ідентифікації 56 громадян України. Справа перебуває на особливому контролі», — запевнили в МЗС України.

Нагадаємо, у Непалі після смертоносної повені та страшних зсувів грунту зникли 56 українців, серед яких — група Ірини Блонської.

Також ми розповідали історії українців, які уникли трагедії в Непалі.

Новини партнерів