Жінка роками ігнорувала головний біль: після нападу лікарі виявили рідкісну аномалію мозку

Роками вважала головний біль мігренню: що виявили після нападу / © Credits

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У Великій Британії жінка роками не вбачала нічого незвичайного у головних болях та схильності до заколисування, які супроводжували її ще від дитинства. З’ясувати справжній стан здоров’я їй вдалося лише після непритомності та госпіталізації.

Про історію жінки повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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До серйозного обстеження Ролстоун спонукали події 2021 року, коли після нічної зміни вона раптово знепритомніла. Партнер знайшов жінку та викликав швидку допомогу.

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У лікарні медики з’ясували, що у британки стався епілептичний напад. Подальша діагностика виявила ще одну проблему — мальформацію Кіарі, тобто аномалію будови мозку.

До цього Ролстоун протягом тривалого часу мала симптоми, яким не надавала особливого значення. Окрім заколисування та головного болю, з часом з’явилася ще одна незвична особливість. Після кашлю або гучної розмови жінка могла відчути різкий головний біль, який тривав недовго.

Що таке мальформація Кіарі

За мальформації Кіарі частина мозочка зміщується вниз та проходить через отвір в основі черепа до спинномозкового каналу. Така особливість будови може призводити до тиску на прилеглі структури та впливати на циркуляцію спинномозкової рідини.

Причиною може бути, зокрема, недостатній простір для мозку в задній частині черепа через особливості розміру або форми.

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Мальформації Кіарі поділяють на кілька типів. Найчастіше трапляється перший тип. Водночас людина може тривалий час навіть не знати про його наявність. Симптоми іноді дають про себе знати лише у старшому дитячому або дорослому віці, а в частини людей їх немає взагалі.

Через це аномалію інколи знаходять випадково, коли людина проходить візуалізаційне дослідження через зовсім іншу проблему. Саме виявлення мальформації також не означає, що пацієнтові неодмінно потрібне хірургічне втручання.

На які симптоми звертають увагу

Головний біль є одним із можливих проявів мальформації Кіарі. Він може локалізуватися в потилиці та виникати або посилюватися після дій, пов’язаних із напруженням, зокрема кашлю чи чхання.

Можливі й інші скарги. Серед них — біль у шиї, запаморочення, порушення координації та рівноваги, поколювання чи оніміння рук і ніг. У деяких випадках виникають труднощі з ковтанням, хрипота, порушення зору або проблеми з диханням уві сні.

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Проте за цими ознаками самостійно визначити мальформацію Кіарі неможливо. Подібні симптоми зустрічаються і за інших станів, а головний біль та заколисування є поширеними скаргами з багатьма можливими причинами.

Те саме стосується болю, який з’являється під час кашлю, чхання чи напруження. Іноді його спричиняє різка зміна тиску і серйозного захворювання за ним немає. Значення має те, чи виник такий біль нещодавно, чи повторюється він, посилюється та чи з’явилися разом із ним інші симптоми.

Звернутися по медичну допомогу варто, якщо головний біль почався раптово, є надзвичайно сильним або відрізняється від звичного. Особливої уваги потребує його поєднання із запамороченням, порушенням зору або ходи, слабкістю чи онімінням кінцівок, а також проблемами з мовленням або ковтанням.

Щоб встановити причину скарг, лікарі враховують, коли саме виникає біль, як часто він повторюється, скільки триває та що його провокує. Важливими є й інші симптоми. Крім неврологічного огляду, за необхідності може бути призначене МРТ, яке дозволяє оцінити будову мозку та прилеглих структур.

Чи завжди потрібне лікування

Подальша тактика залежить від конкретного випадку. Якщо мальформація не спричиняє симптомів або вони незначні, за станом людини можуть просто стежити.

Інший підхід можливий, якщо прояви аномалії виражені або поступово погіршуються. Тоді може знадобитися консультація нейрохірурга, а в окремих випадках — операція. Її мета полягає у збільшенні простору в нижній частині мозку та зменшенні тиску на навколишні структури.

У Ролстоун під час обстежень виявили два окремі стани — епілепсію та мальформацію Кіарі. Однак їхня одночасна наявність не є доказом того, що один діагноз став причиною іншого. Такий можливий зв’язок медики можуть оцінювати лише індивідуально, спираючись на історію хвороби та результати обстежень.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії 44-річна Лоїс Кіндер дістала тяжке пошкодження мозку після гострої печінкової недостатності. До погіршення стану жінка близько року вживала жувальні добавки з ашвагандою, які можна було придбати в Інтернеті.

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