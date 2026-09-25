Чому сіпається око: це може бути однією з п’яти ознак нестачі магнію

Як зрозуміти що не вистачає магнію / © pexels.com

Реклама

Магній необхідний організму для нормальної роботи нервової системи та м’язів, а також бере участь у багатьох інших процесах. Коли його рівень знижується, організм може подавати різні сигнали — і деякі з них здатні проявлятися на обличчі та в ділянці очей.

Водночас важливо пам’ятати: жодна з перелічених нижче ознак сама по собі не означає, що у вас дефіцит магнію. Схожі симптоми можуть виникати через стрес, недосипання, надлишок кофеїну, алергію та інші стани.

Реклама

Ось п’ять ознак, на які варто звернути увагу.

Сіпається око або повіка

Несподіване посмикування повіки знайоме багатьом. Зазвичай воно швидко минає, але якщо око почало сіпатися частіше, однією з можливих причин може бути нестача магнію.

Реклама

Цей мінерал бере участь у роботі нервів і м’язів. Коли магнію недостатньо, можуть виникати мимовільні скорочення або спазми м’язів — зокрема дрібних м’язів навколо очей чи рота.

Посмикування повіки також частіше виникає на тлі стресу або надмірного вживання кофеїну.

Оніміння або поколювання обличчя

Ще один можливий симптом значного дефіциту магнію — незвичне поколювання або відчуття оніміння на обличчі.

Причина може бути пов’язана з тим, що магній необхідний для нормального передавання нервових сигналів. Однак ігнорувати такий симптом або самостійно пояснювати його лише нестачею мінералу не варто.

Реклама

Оніміння та поколювання можуть мати багато інших причин. Якщо вони з’явилися раптово, повторюються або супроводжуються іншими незвичними симптомами, необхідно звернутися до лікаря.

Напруження щелепи

Якщо ви часто відчуваєте, що щелепа ніби затиснута, це також може бути пов’язано з надмірним напруженням м’язів.

За нестачі магнію м’язи можуть ставати більш схильними до напруження та спазмів. Це здатне стосуватися й м’язів обличчя, зокрема розташованих навколо щелепи.

Дефіцит магнію також може посилювати м’язове напруження у людей, які вже мають проблеми зі скронево-нижньощелепним суглобом.

Реклама

Темні кола під очима

Темні кола під очима ми найчастіше пов’язуємо з недосипанням. І це справді одна з поширених причин. Однак нестача магнію може опосередковано робити їх помітнішими.

Наприклад, низький рівень магнію може бути пов’язаний із погіршенням якості сну. А що гірше ми спимо, то помітнішими можуть ставати сліди втоми на обличчі.

Ще один можливий чинник — алергія. Закладеність носа та інші прояви алергічного риніту можуть сприяти появі темних кіл під очима. Водночас магній бере участь у роботі імунної системи.

Проте самі темні кола не є надійною ознакою дефіциту магнію.

Сухість та інші зміни шкіри

Шкіра також потребує магнію. Він бере участь у процесах, пов’язаних із підтриманням шкірного бар’єра, утворенням клітин і колагену та захистом від окисного стресу.

За нестачі магнію шкіра або губи можуть ставати сухішими. Дефіцит також потенційно здатний погіршувати перебіг уже наявних проблем зі шкірою.

Однак сухість шкіри — дуже поширений симптом, який може мати безліч причин: від погоди та неправильного догляду до дерматологічних захворювань.

Як зрозуміти, що організму не вистачає магнію

Навіть якщо ви помітили одразу кілька таких ознак, не варто самостійно ставити собі діагноз і починати приймати великі дози добавок магнію.

Посмикування повіки, темні кола, сухість шкіри, оніміння та напруження м’язів можуть виникати з багатьох причин. Визначити, чи справді проблема пов’язана з дефіцитом магнію, допоможе лікар. За потреби він може призначити аналізи та порадити, чи достатньо скоригувати харчування, чи необхідні добавки.

FAQ

Чому сіпається око і якого вітаміну не вистачає?

Посмикування повіки може виникати через втому, стрес, недосипання або надлишок кофеїну. Однією з можливих причин також може бути нестача магнію — мінералу, який бере участь у нормальній роботі нервів і м’язів. Магній не є вітаміном. Якщо око сіпається тривалий час або симптом часто повторюється, варто проконсультуватися з лікарем.

Як зрозуміти, що в організмі не вистачає магнію?

Дефіцит магнію може супроводжуватися м’язовими спазмами та посмикуваннями, поколюванням або онімінням, м’язовим напруженням та іншими симптомами. На обличчі іноді можна помітити посмикування повіки, сухість шкіри чи інші зміни. Однак за цими ознаками неможливо точно визначити дефіцит — для встановлення причини симптомів варто звернутися до лікаря.

Новини партнерів