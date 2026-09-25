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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
2 хв

У блакитному вбранні, а її донька — у світло-жовтому: Іванка Трамп показала розкішні образи з церемонії

Іванка прийшла на офіційний захід разом з підрослою донькою-красунею Арабеллою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Іванка Трамп з донькою

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп разом зі своєю 15-річною донькою Арабеллою, яка помітно підросла і стала справжньою красунею, відвідала церемонію привітання президента Китаю Сі Цзіньпіна та першої леді Пен Ліюань у Білому домі у Вашингтоні. Світлинами з офіційного заходу вона поділилася з підписниками в Instagram.

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка обрала для такої події блакитну сукню міді приталеного силуету з довгими рукавами-кльош. Вбрання було прикрашене контрастною білою вишивкою з рослинними мотивами на плечах, рукавах і у верхній частині. Це оздоблення створювало ефект укороченого декоративного жакета. Також сукня мала світлу облямівку вздовж швів і накладних кишень.

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Іванка доповнила білими гостроносими туфлями з прозорими вставками. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, залишивши біля обличчя кілька пасом, зробила макіяж з чорним олівцем на очах та рожевою помадою на губах, а вуха прикрасила перлинними сережками-підвісками.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Арабелла постала у світло-жовтому ансамблі, який складався з приталеного жакета з короткими рукавами та довгої розкльошеної спідниці. Жакет із невеликим коміром-стійкою прикрашали великі перламутрові ґудзики та чотири накладні клапани для кишень.

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

Талію дівчини підкреслював тонкий пояс із декорованою перлинною пряжкою. Вбрання вона поєднала з бежевими босоніжками на високих підборах і тонким браслетом, а також мала хвилясту зачіску та макіяж з чорними стрілками й ніжно-рожевим блиском.

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп у блакитному бікіні похизувалася стрункою фігурою.

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