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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

У прозорій блузці і джинсах з мереживом: розкішну Дженніфер Лопес зазнімкували у Мілані

Співачка продемонструвала новий цікавий аутфіт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес вчергове зазнімкували папараці у Мілані під час Тижня моди.

Для свого денного виходу зірка обрала ефектну бежеву блузку з прозорого мережива. Вона мала високу горловину, довгі рукави та ніжний квітковий візерунок. Під неї Джен одягла мереживний бюстгальтер-корсет у тон на тонких бретельках.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Пікантний верх Лопес поєднала з блакитними джинсами вільного крою з високим посадженням та розкльошеними штанинами. Денім був прикрашений потертостями й бежевим мереживом, яке перегукувалося з блузкою. Талію артистка підкреслила коричневим шкіряним ременем із золотою пряжкою.

Лук вона доповнила замшевою сумкою пісочного кольору, бежевим взуттям із відкритими носками, золотими сережками-кільцями з діамантами та кількома перснями. На обличчі у неї були великі окуляри.

Волосся Дженніфер зібрала у високий хвіст, а в макіяжі зробила акцент на сяйливій шкірі та нюдових глянцевих губах.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес з’явилася у Мілані у зухвалому луку від Dolce & Gabbana з леопардовим принтом.

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