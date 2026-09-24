Леопард з голови до ніг: Дженніфер Лопес викликала фурор у Мілані

Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Дженніфер Лопес знову привернула увагу своїм ефектним образом під час Тижня моди в Мілані. 57-річна співачка з’явилася на вулицях італійського міста в зухвалому вбранні від Dolce & Gabbana з леопардовим принтом, повністю підтримавши тренд на максималізм.

Головною деталлю образу став короткий леопардовий тренч із поясом на талії, а під нього зірка одягла мініспідницю з таким самим анімалістичним принтом, яка підкреслила її ноги.

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Дженніфер Лопес / © Getty Images

Лопес продовжила тему тваринного принта й у взутті — вона обрала гостроносі туфлі на підборах. У руках у співачки була мініатюрна чорна лакована сумочка, також від D&G.

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Вона доповнила свій образ чорними сонцезахисними окулярами, невеликими сережками-кільцями та масивними золотими кільцями. Дженніфер зібрала волосся у пучок.

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Цей вихід Лопес став одним із найпомітніших її появ у Мілані в рамках Тижня моди.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес у розкішній сукні з пишною спідницею вразила всіх на вечірці.

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