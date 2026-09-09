Ефектна Дженніфер Лопес у купальнику відсвяткувала День праці

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

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57-річна співачка, актриса, продюсерка та бізнесвумен — Дженніфер Лопес — показала в Instagram, як провела цей День, який цього року припав на 7 вересня.

Для спокійного дня біля басейну чи на пляжі Лопес обрала суцільний купальник із глибоким декольте. Строкатий принт на ньому поєднував одразу кілька малюнків — зебру, зміїну шкіру та леопардовий візерунок, а вздовж лінії декольте та на талії наряд був прикрашений блискучими стразами.

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Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Зірка доповнила свій образ шовковою накидкою в тон, великими золотими прикрасами та бездоганним макіяжем. На знімках Лопес позує, ніжачись на сонці, і демонструє підтягнуту фігуру.

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«З Днем праці всіх!» — написала вона під фото.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Вона не стала розкривати точне місце, де зараз відпочиває.

Останні місяці для Лопес були насиченими. Цього літа вона подорожувала Італією разом зі своїми 18-річними близнюками Максом та Еммою, а тепер, судячи з нових знімків, вирішила завершити сезон спокійним пляжним відпочинком.

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