ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Ефектна Дженніфер Лопес у купальнику відсвяткувала День праці

Зазвичай у перший понеділок вересня у США відзначають День праці. Це свято присвячене досягненням американських працівників та їхньому внеску у розвиток країни.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

57-річна співачка, актриса, продюсерка та бізнесвумен — Дженніфер Лопес — показала в Instagram, як провела цей День, який цього року припав на 7 вересня.

Для спокійного дня біля басейну чи на пляжі Лопес обрала суцільний купальник із глибоким декольте. Строкатий принт на ньому поєднував одразу кілька малюнків — зебру, зміїну шкіру та леопардовий візерунок, а вздовж лінії декольте та на талії наряд був прикрашений блискучими стразами.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Зірка доповнила свій образ шовковою накидкою в тон, великими золотими прикрасами та бездоганним макіяжем. На знімках Лопес позує, ніжачись на сонці, і демонструє підтягнуту фігуру.

«З Днем праці всіх!» — написала вона під фото.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Вона не стала розкривати точне місце, де зараз відпочиває.

Останні місяці для Лопес були насиченими. Цього літа вона подорожувала Італією разом зі своїми 18-річними близнюками Максом та Еммою, а тепер, судячи з нових знімків, вирішила завершити сезон спокійним пляжним відпочинком.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie